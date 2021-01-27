Юристку ЗакСа уволили после ДТП. Она прославилась акцией против мужчин с раздвинутыми ногами в метро

Анна Довгалюк, еще недавно трудившаяся юристом в Заксобрании Петербурга, больше не работает в Мариинском дворце. Об этом 27 января во время брифинга объявил спикер парламента Вячеслав Макаров.
«Утром произошло, в 9.00 я подписал распоряжение об увольнении... Она была уволена через несколько часов», — пояснил Макаров.
В ночь на 23 января на Херсонской улице Mercedes S450 врезался в стоящий на светофоре автомобиль. За рулем люксового седана находилась Анна Довгалюк. Она отказалась проходить медосвидетельствование и заявила, что просто засмотрелась в телефон. По мнению спикера парламента, отказ от освидетельствования — это вызов.
На работу в Заксобрание юристом Довгалюк устроилась в декабре 2018 года.
Известность девушка получила ранее благодаря акции против мужчин, которые сидят в метро с раздвинутыми ногами. Она опубликовала видео, в котором другая девушка обливает таких молодых людей отбеливателем. Кроме того, Довгалюк провела акцию против апскёртинга (подсматривания и съемки под юбками). В рамках нее петербурженка поднимала платье на всех станциях метрополитена города.