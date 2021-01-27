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Юристку ЗакСа уволили после ДТП. Она прославилась акцией против мужчин с раздвинутыми ногами в метро

Анна Довгалюк, еще недавно трудившаяся юристом в Заксобрании Петербурга, больше не работает в Мариинском дворце. Об этом 27 января во время брифинга объявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

«Утром произошло, в 9.00 я подписал распоряжение об увольнении... Она была уволена через несколько часов», — пояснил Макаров.

В ночь на 23 января на Херсонской улице Mercedes S450 врезался в стоящий на светофоре автомобиль. За рулем люксового седана находилась Анна Довгалюк. Она отказалась проходить медосвидетельствование и заявила, что просто засмотрелась в телефон. По мнению спикера парламента, отказ от освидетельствования — это вызов.

На работу в Заксобрание юристом Довгалюк устроилась в декабре 2018 года.

Известность девушка получила ранее благодаря акции против мужчин, которые сидят в метро с раздвинутыми ногами. Она опубликовала видео, в котором другая девушка обливает таких молодых людей отбеливателем. Кроме того, Довгалюк провела акцию против апскёртинга (подсматривания и съемки под юбками). В рамках нее петербурженка поднимала платье на всех станциях метрополитена города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Antuan Rokanten
Совершенно правильное решение. Подобные люди не должны работать на таких ответственных постах.
***_555
Такой ценный кадр потерял замполит.
Maria Usenko
Раз юристка, значит статью писала авторка ?
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