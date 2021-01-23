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«Мерседес» сотрудницы петербургского парламента попал в ДТП под камерами

Камеры запечатлели ДТП с участием «Мерседеса» юриста петербургского парламента Анны Довгалюк. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 23 января.

На кадрах Mercedes S450 врезается в остановившийся на светофоре автомобиль. За рулём люксового седана находилась Анна Довгалюк. Проходить медосвидетельствование она отказалась и заявила, что просто засмотрелась в телефон.

Авария на Херсонской улице произошла в ночь на 23 января. Петербургский парламент принял на работу Довгалюк в прошлом году.

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Комментарии (17)

sektor7
Рамку номера сломала,
Спит с богатым мужчиной.
Чего тут обсуждать.
Обычная жизнь.
Владислав М
И вот это поведение юриста от власти! Характеризует!
kоt-obormot
Думаю местные путеноиды, завидуя - ушли тренировать свои мышцы чуть ниже чресла. Ибо, не каждый путеноид сможет себе позволить тачку за 10 лямом+.
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