Юрист петербургского ЗакСа и известный блогер Анна Довгалюк попала в ДТП в ночь на 23 января. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».



Авария произошла на Херсонской улице около 4.40. Автомобиль Mercedes S450, за рулём которого находилась Довгалюк, не успел затормозить и совершил столкновение со стоящей на светофоре машиной. От медосвидетельствования 23-летняя водитель отказалась. В отношении неё составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

«Смотрела в телефон и не заметила впереди стоящий автомобиль», — рассказывает на опубликованном видео Довгалюк. Комментировать ситуацию в разговоре с «Фонтанкой» петербурженка отказалась, сославшись на занятость. Mercedes S450 уехал на штрафстоянку.