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Сотрудница петербургского парламента, известная акцией с задиранием юбки, попала в ДТП. Дуть в трубку она отказалась

Юрист петербургского ЗакСа и известный блогер Анна Довгалюк попала в ДТП в ночь на 23 января. Об этом сообщает «Дорожный инспектор».

Авария произошла на Херсонской улице около 4.40. Автомобиль Mercedes S450, за рулём которого находилась Довгалюк, не успел затормозить и совершил столкновение со стоящей на светофоре машиной. От медосвидетельствования 23-летняя водитель отказалась. В отношении неё составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

«Смотрела в телефон и не заметила впереди стоящий автомобиль», — рассказывает на опубликованном видео Довгалюк. Комментировать ситуацию в разговоре с «Фонтанкой» петербурженка отказалась, сославшись на занятость. Mercedes S450 уехал на штрафстоянку.

Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор

Петербургский парламент принял на работу Довгалюк в прошлом году.

Анна Довгалюк стала известна после того, как организовала акцию в петербургской подземке против апскертинга (подсматривания и съемки под юбками) — девушка подняла платье на всех станциях метрополитена Санкт-Петербурга. В конце сентября 2018 года студентка юридического факультета СПбГУ опубликовала видео акции против менспрединга (привычки мужчин сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги). В ролике девушка обливает отбеливателем мужчин, которые сидят, по её мнению, неподобающе. Ни один из пострадавших тогда не обратился в полицию, из-за чего пользователи Интернета сделали выводы, что акция была постановочной.

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Комментарии (18)

Маэстро
И она продолжит работу? И прав не лишат?
aaignat
Простиутка-алкоголичка с насосаным мерином
Riptide
Апскертинг, менспрединг и лайфспиринг ей !!!
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