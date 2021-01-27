Курьер из Ленобласти остался без «Весты» своей матери в Купчино. В Петербурге он путается, а машину не запирал

Как стало известно «Фонтанке», вечером 26 января в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 22-летний житель Гатчинского района Ленобласти. Он рассказал, что работает курьером и около 20 часов приехал к дому 20/1 по улице Турку, чтобы доставить заказ с едой. Белую LАDА Vesta GFL130 2015 года выпуска он оставил незапертой примерно на уровне середины дома и пошел относить заказ, а когда вернулся, обнаружил, что машины нет.

Молодой человек сначала попытался найти автомобиль сам в ближайших дворах, но, не добившись результата, обратился в полицию. Правоохранителям он пояснил, что постоянно живет в Ленобласти и в Петербурге ориентируется плохо, поэтому иногда путает места, где оставил машину, так что раньше уже подавал такие же заявки, а потом находил автомобиль.

Парень добавил, что уже поздно, поэтому он поедет домой, а 27 января вернется вместе матерью, которой и принадлежит «Лада», чтобы продолжить поиски и по их результатам написать заявление. В дальнейшем его телефон отключился или был вне зоны доступа. А поскольку место парковки в отсутствие заявителя не установить, его пока не осматривали.