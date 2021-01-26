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Смольный обсуждает смягчение коронавирусных ограничений. Послабления могут получить общепит в ТЦ, концертные и спортивные площадки

Правительство Петербурга готовит новую редакцию 121-го, коронавирусного, постановления. Как рассказали «Фонтанке» 26 января два собеседника, близкие в межведомственному координационному совету, сейчас обсуждается ряд послаблений, но какие из них войдут в финальную версию — пока не определено.

Среди возможных вариантов — возобновление работы отдельных ресторанов в ТЦ. Также рассматривается смягчение требований для кинотеатров и концертных площадок. Сейчас им можно работать лишь при условии заполняемости в 25%, тогда как театрам можно продавать половину билетов. Не исключены и послабления для спортивных мероприятий — их могут разрешить проводить со зрителями без отдельного разрешения Роспотребнадзора.

Нынешняя версия 121-го постановления действует до 31 января. После Нового года в Северной столице снизилось как число новых выявленных случаев заболевания коронавирусом, так и количество госпитализаций. Это позволяет говорить о затухании второй волны, считают в Межведомственном координационном совете. Но акция в поддержку Алексея Навального, состоявшаяся 23 января, может привести к новой вспышке заболеваемости, заявил губернатор Александр Беглов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

VVM1962
Что может смольный обсуждать??!!
Смотрят с раскрытым ртом на москву и на презика.
Alxx
Комендантский час с 23.09 до 06.00 уберите, придурки. Не мешайте людям работать....
Владислав М
Тогда власти обязаны и разрешить людям митинговать. Ибо политические свободы важнее развлечений, и носят первостепенный характер!
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