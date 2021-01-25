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В Петербурге продолжает расти количество свободных коронавирусных коек. Смольный пророчит конец второй волны

Количество коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге достигло 12 538. К концу недели свободны были 4 049 койки, что составило 32,3%. Об этом 25 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

«Надежный запас свободного коечного фонда позволяет здравоохранению города быть готовым к возможному увеличению заболевших новой коронавирусной инфекцией и росту госпитализаций. Доля тяжелых больных в стационарах на прошедшей неделе — около 24%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 328 пациентов, что на 24% меньше пикового значения за весь период эпидемии», — говорится в сообщении.

В то же время, в координационном совете фиксируют, что влияние новогодних праздников на распространение ковида завершается.

«Продолжение наметившейся тенденции на снижение распространения новой коронавирусной инфекции ясно покажет, что вторая волна эпидемии стихает», — отмечается в релизе.

За последние сутки, напомним, коронавирусная статистика показала резкое снижение заболеваемости. В Петербурге выявили лишь 2116 новых инфицированных.

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Комментарии (4)

atf
То что затихает это хорошо, но 30% коек это суточная заболеваемость в разгар второй волны как то хлипенько и ненадежно.
265027971
/ что влияние новогодних праздников на распространение ковида завершается/

а разве было какое?
265040469
Ну и слава аллаху.
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