В Петербурге продолжает расти количество свободных коронавирусных коек. Смольный пророчит конец второй волны

Количество коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в Петербурге достигло 12 538. К концу недели свободны были 4 049 койки, что составило 32,3%. Об этом 25 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.



«Надежный запас свободного коечного фонда позволяет здравоохранению города быть готовым к возможному увеличению заболевших новой коронавирусной инфекцией и росту госпитализаций. Доля тяжелых больных в стационарах на прошедшей неделе — около 24%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 328 пациентов, что на 24% меньше пикового значения за весь период эпидемии», — говорится в сообщении.

