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Генпрокурор поручил проверить организацию детского питания из-за массовых отравлений в школьных столовых

Прокуроры российских регионов начали проверку исполнения законодательства при организации питания детей в садах и школах. Об этом Генпрокуратура 25 января сообщила в своем официальном телеграм-канале.

Проверить организацию питания поручил генпрокурор России Игорь Краснов «в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания».

В частности, планируется оценить исполнение законодательства о контрактной системе; качество услуг, которые оказывают сторонние коммерческие организации; условия транспортировки и хранения продуктов и наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность; соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. Также прокуроры проверят раздачу бесплатного горячего питания младшеклассникам, которая должна была начаться в школах с 1 сентября 2020 года.

В школьные столовые Петербурга прокуратура наведывалась в ноябре, незадолго до этого организацию питания проверили казаки. В городских образовательных учреждениях уже выявляли антисанитарию, родители то и дело жалуются на признаки массового отравления детей.

В то же время в Петербурге с прошлого года обсуждается реформа социального питания. Как писала «Фонтанка», конкурсы уже разыгрывают по-новому, активную экспансию на рынок из-за этого начало таинственное АО «Комбинат социального питания Красносельского района».

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Комментарии (1)

Петр Петров
Соболь проверяла, и ее осудили!! Вот хохма будет если пригожин и на прокуроров в суд подаст!!
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