Генпрокурор поручил проверить организацию детского питания из-за массовых отравлений в школьных столовых

Прокуроры российских регионов начали проверку исполнения законодательства при организации питания детей в садах и школах. Об этом Генпрокуратура 25 января сообщила в своем официальном телеграм-канале.



Проверить организацию питания поручил генпрокурор России Игорь Краснов «в связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания».

В частности, планируется оценить исполнение законодательства о контрактной системе; качество услуг, которые оказывают сторонние коммерческие организации; условия транспортировки и хранения продуктов и наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность; соблюдение санитарных норм работниками столовых и пищеблоков. Также прокуроры проверят раздачу бесплатного горячего питания младшеклассникам, которая должна была начаться в школах с 1 сентября 2020 года.