В Общественной палате отчитались о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции

Массовый выход детей на несанкционированные акции удалось предотвратить, заявили в Общественной палате России. Об этом 23 января со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергея Рыбальченко сообщают РИА «Новости».
«Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей», — приводит издание цитату Рыбальченко.
Ранее о недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним заявили в Роскомнадзоре, МВД и Кремле. Городская прокуратура заодно назвала адрес и место проведения мероприятия. Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина, излагая свой взгляд на то, почему детей привлекают на митинги, сравнила участие в них с сексом и алкоголем.
Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В городе насчитали больше 50 задержанных, замечены массовые перебои с мобильной связью.
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