В Общественной палате отчитались о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции

Массовый выход детей на несанкционированные акции удалось предотвратить, заявили в Общественной палате России. Об этом 23 января со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергея Рыбальченко сообщают РИА «Новости».



«Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей», — приводит издание цитату Рыбальченко.