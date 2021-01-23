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В Общественной палате отчитались о предотвращении массового выхода детей на незаконные акции

Массовый выход детей на несанкционированные акции удалось предотвратить, заявили в Общественной палате России. Об этом 23 января со ссылкой на председателя комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергея Рыбальченко сообщают РИА «Новости».

«Я считаю, что наша работа с родительскими сообществами, которая была направлена на то, чтобы дети не вышли на эти акции, оправдалась. Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседы, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей», — приводит издание цитату Рыбальченко.

Ранее о недопустимости участия в незаконных митингах и призывов к ним заявили в Роскомнадзоре, МВД и Кремле. Городская прокуратура заодно назвала адрес и место проведения мероприятия. Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина, излагая свой взгляд на то, почему детей привлекают на митинги, сравнила участие в них с сексом и алкоголем.

Сегодня в Петербурге, как и в других городах России, проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В городе насчитали больше 50 задержанных, замечены массовые перебои с мобильной связью.

«Фонтанка» ведет трансляцию с места событий в телеграм-канале.

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Комментарии (7)

Strelka
Почему в Гимназии при Русском музее сегодня не отменили детям занятия, уважаемая Бельгушева Лариса Хаутиевна?
За позавчерашнюю рассылку в вотсапе вордовского файла с непонятным содержанием от классных руководителей родителям БЛАГОДАРИМ!
Brevnault
Все любили дядю Степу,
Уважали дядю Степу:
Был он самым лучшим другом
Всех ребят со всех дворов.
(с) С.Михалков
TresAmigos
Молодцы, сами разожгли, сами предотвратили, сами отчитались:)
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