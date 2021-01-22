Дорожникам через суд запретили сливать стоки в Дудергофку. Они делали это без разрешения

Как сообщает 22 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, природоохранная прокуратура Петербурга на основании информации от ГАТИ проверила, соблюдает ли АО «АБЗ-Дорстрой» требования водного законодательства, и выявила, что в ходе строительства обхода Красного Села на участке от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе компания построила систему дождевой канализации, через которую сбрасывались сточные воды, а ее выпуск вывела в Дудергофку. При этом разрешение о предоставлении реки для сброса сточных вод на этом участке комитет по природопользованию компании не выдавал.

Природоохранная прокуратура Петербурга через суд добилась запрета для «АБЗ-Дорстрой», строящей обход Красного Села, сбрасывать стоки в реку Дудергофку.

«Выявленные нарушения влекут за собой нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пушкинский районный суд Петербурга удовлетворил требования прокуратуры и запретил «АБЗ-Дорстрой» сбрасывать сточные воды в Дудергофку без решения о предоставлении водного объекта в пользование. Запрет действует с момента вступления решения суда в законную силу.

В конце декабря 2020 года жителям Красносельского района устроили «пенную вечеринку» среди бела дня. Огромные клочья пены летали по Петергофскому шоссе, создавая опасную ситуацию. Пену принесло со стороны Дудергофки. Специалисты Росприроднадзора сообщали, что к образованию пены мог привести сброс в реку моющего вещества. В ведомстве предположили, что источник загрязнения мог находиться неподалеку от места работ по реконструкции Лиговского путепровода, в водоохранной зоне реки заметили строительную технику.