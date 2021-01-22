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ФСБ предупредила о возможности кибератак из США

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам допускает возможность проведения кибератак из Америки.

«В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, рекомендуем принять <...> меры по повышению защищённости информационных ресурсов», — говорится 22 января в бюллетене центра, созданного ФСБ России.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют организациям предупреждать работников о фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии. Кроме того, необходимо проверять работу сетевых средств защиты и антивирусов, а также использовать многофакторную аутентификацию. Компаниям стоит проверить «наличие и корректную периодичность создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры». Центр также рекомендует обновить пароли.

США неоднократно обвиняли Россию в якобы имевших место кибератаках. Так, хакеры могли среди прочего взломать минфин США и агентство по ядерному оружию. Кроме того, на Западе считают, что хакеры из России хотели украсть разработки вакцин против коронавируса.

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Комментарии (6)

260571091
что они курят?
тат2007amg
Следующим шагом будет суверенный руснет?
Djnyana
Как я понимаю.. "объект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" у нас - Навальный (он же критикует то, что плохо)), именно в его отношении и рекомендует ФСБ "принять меры по повышению защищённости информационных ресурсов"! )
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