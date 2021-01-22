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На севере Петербурга на выходе из парадной задержали наркозакладчика. В квартире у него был склад синтетики

Сотрудника «наркомагазина» задержали внимательные патрульные на проспекте Луначарского. Обыск в квартире добавил веса его уголовной статье.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 22 января, патрульный наряд 19 января обратил внимание на мужчину, который прошмыгнул в парадную дома, пытался что-то положить в укромное место, а увидев полицейских, побежал.

24-летнего петербуржца задержали, в ходе досмотра у него нашли 10 свертков в изоленте с наркотическим средством синтетического происхождения массой около 60 граммов.

Мужчина не скрывал, что с весны 2020 года он работал закладчиком в интернет-магазине, продающем через даркнет наркотики. Он, по данным полиции, сбывал не только мелкие дозы наркотиков, но и делал «мастер-клады», получая заказы от «оптовиков» из теневого интернет-магазина.

В квартире на Сикейроса, где он проживает, нашли более 20 готовых к сбыту свертков с наркотиками, упаковочный материал, весы. Всего подозрительного вещества нашли более чем 200 граммов. Пакеты отправлены на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.

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Комментарии (1)

gencon
С такой репутацией МВД, любой торговец выглядит жертвой коррупции. Отмывайтесь товарищи! Что сложного ходить на работу и честно исполнять свой долг? Не брать чужого или краденного, не исполнять зааедома абсурдные приказы начальства.... Все просто.
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