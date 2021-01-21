Коронавирус убил грипп в Петербурге. Случаев до сих пор не регистрируют

Случаев гриппа в Петербурге не зарегистрировано и связано это с пандемией коронавируса и удачной вакцинацией, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
«Чем это можно объяснить? У нас очень хорошо прошла прививочная кампания. 60% населения получили прививку. Повлияло и введение противоэпидемических мероприятий — разобщение, введение масочного режима. Все эти ограничения повлияли на все ОРВИ. На сегодня у нас пока не регистрируются случаи гриппа», — рассказала она журналистам 21 января.
Но сезон ОВРИ продолжается до конца марта, и окончательные выводы можно будет сделать позже.
С начала сезона в 2020 году зарегистрировано 20 случаев гриппа. Лабораторно они не подтверждены. С начала 2021 года случаев не зарегистрировано.