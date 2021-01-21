FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -1
73.36р89.15р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

Коронавирус убил грипп в Петербурге. Случаев до сих пор не регистрируют

Случаев гриппа в Петербурге не зарегистрировано и связано это с пандемией коронавируса и удачной вакцинацией, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

«Чем это можно объяснить? У нас очень хорошо прошла прививочная кампания. 60% населения получили прививку. Повлияло и введение противоэпидемических мероприятий — разобщение, введение масочного режима. Все эти ограничения повлияли на все ОРВИ. На сегодня у нас пока не регистрируются случаи гриппа», — рассказала она журналистам 21 января.

Но сезон ОВРИ продолжается до конца марта, и окончательные выводы можно будет сделать позже.

С начала сезона в 2020 году зарегистрировано 20 случаев гриппа. Лабораторно они не подтверждены. С начала 2021 года случаев не зарегистрировано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

efela
а что, на грипп тестируют, как на корону, или просто пишут ОРВИ?
Piter Russo
Для того что бы регистрировать грипп надо сдавать тесты на возбудитель. А это никто не делается. Ставят диагноз орви и бросают больного на самолечение на 14 дней.
А там уж грипп, ковид, или другой вирус будут разбираться в больницах если человеку поплохеет совсем. Или же он чам за свои деньги пойдёт сдавать анализы.
И кстати говоря свою лепту вносит масочный режим, маска распростроение гриппа снижает.
264958451
Ну да, всё верно. Коллективный иммунитет - он работает. И маски, конечно. Уже в начале сентября, давайте воспомним, какие были толпы народу прививаться от гриппа. Впервые такое видел, честно говоря. Колю вакцину от гриппа каждый год с 2014. То есть, ковид, он реально припугнул народ. Особенно много было пенсионеров, делавших прививку по принципу "если не от ковида, то хоть от гриппа защищусь". Так что да, можно поздравить наш город :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний