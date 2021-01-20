320 вагонов метро к 2023 году. Комтранс рассказал о планах по закупкам к юбилею Петербурга и назвал их подарком Беглова

Комитет по транспорту выстраивает программу замены подвижного состава в петербургском метро к 320-летию Петербурга. Остановились на аналогичном числе вагонов.
О том, что комтранс наметил целью приобрести 320 новых вагонов к 320-летию города, сообщает 20 января пресс-служба ведомства. «Это подарок губернатора городу Санкт-Петербургу», — цитирует она председателя комитета Кирилла Полякова.
Ранее «Фонтанка» писала, что комитет запрашивал на подвижной состав дополнительно 27,5 млрд рублей на 3 года. 21,4 млрд — для закупки 192 вагонов в подземку; это необходимо для замены составов «ЕМ» на красной линии. По ним истекает полувековой срок службы, эксплуатация становится небезопасной, и сами чиновники предлагают поскорее «ставить вагоны к стенке». В 2020 году списывают 18 вагонов, в следующем году — 80, и дальше еще 248 за 3 года. Соответственно, и замена их не закончится в 2023 году; после этого надо будет привезти еще 136. В противном случае парк на первой линии сократится к 2026 году до 40% от необходимого. Однако в принятом трехлетнем бюджете субсидия на увеличение уставного капитала «Петербургского метрополитена» составляет 100 млн рублей в 2021-м и по 5 млрд рублей — в 2022 и 2023 годах.