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Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников НИЦ им. Гамалеи наблюдается уже 9 месяцев

Уровень антител у вакцинированных от коронавирусов выше, чем у переболевших ковидом. Но как долго сохраняются антитела в крови привитых, пока не известно наверняка, исследование продолжается. Об этом 20 января рассказал журналистам руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов.

«У наших привитых сотрудников мы уже более 9 месяцев анализируем наличие антител, — сказал он. — Но официальные данные по длительности иммунитета еще не получены».

Эксперт подчеркнул, что для определения длительного иммунитета подходит любая тест-система с поверхностным S-белком. Тест-системы, основанные на N-белке, можно использовать только для анализа постинфекционного иммунитета, то есть для ответа на вопрос, переболел человек ковидом или нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Kezevo
Скоро в в россии , с утра встал ковшиком алюминиевым над ведром попил спутника и счастливвй побежал на работу
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