Иммунитет у привитых «Спутником V» сотрудников НИЦ им. Гамалеи наблюдается уже 9 месяцев

Уровень антител у вакцинированных от коронавирусов выше, чем у переболевших ковидом. Но как долго сохраняются антитела в крови привитых, пока не известно наверняка, исследование продолжается. Об этом 20 января рассказал журналистам руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов.

«У наших привитых сотрудников мы уже более 9 месяцев анализируем наличие антител, — сказал он. — Но официальные данные по длительности иммунитета еще не получены».

