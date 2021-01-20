Причиной серьёзного ДТП в Калининском районе Петербурга, предположительно, стал занос, что типично для сложных погодных условий.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 20 января около 9:20 на Кондратьевском проспекте, 23, водитель автомобиля «Инфинити», по предварительным данным, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил женщину-пешехода. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что машину, предположительно, занесло на трамвайных путях.
Погодные условия считают причиной и смертельной аварии на Индустриальном проспекте. Там «Ауди» врезалась в столб, водитель погиб.
Это не первое ДТП на Кондратьевском за сегодняшний день. Рано утром там столкнулись три легковые машины, в том числе такси, и ещё одно такси побили за несколько минут до полуночи.