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«Инфинити» вынесло на тротуар на Кондратьевском, удар пришёлся в женщину

Причиной серьёзного ДТП в Калининском районе Петербурга, предположительно, стал занос, что типично для сложных погодных условий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 20 января около 9:20 на Кондратьевском проспекте, 23, водитель автомобиля «Инфинити», по предварительным данным, не справился с управлением, заехал на тротуар и сбил женщину-пешехода. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что машину, предположительно, занесло на трамвайных путях.

Погодные условия считают причиной и смертельной аварии на Индустриальном проспекте. Там «Ауди» врезалась в столб, водитель погиб.

Это не первое ДТП на Кондратьевском за сегодняшний день. Рано утром там столкнулись три легковые машины, в том числе такси, и ещё одно такси побили за несколько минут до полуночи.

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Комментарии (6)

Goreev
Если бы был забор - то не было бы трупа.
Чёрт Опасный
Когда уже за подобные шалости начнут карать?
prittula
Чушь! Наверняка летел принебрегая ПДД.Вот и результат!
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