После вечернего снегопада многие водители Петербурга встречали ночь 20 января не в своих постелях, а на дорогах: автомобили сталкивались и по два, и группами.

Загруженность дорог минувшим вечером достигла повышенных 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 7. В соцсетях до глубокой ночи продолжали постить сообщения о ДТП.

На бульваре Красных Зорь, 12 сошли четыре машины. «Опель» ударил «Мерседес», того вынесло в машину каршеринга «Яндекс.Драйв» и БМВ, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».