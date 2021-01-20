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Снег не отпускал домой: участники множества ДТП в Петербурге встречали ночь на улицах. Каршеринг не всегда виноват

После вечернего снегопада многие водители Петербурга встречали ночь 20 января не в своих постелях, а на дорогах: автомобили сталкивались и по два, и группами.

Загруженность дорог минувшим вечером достигла повышенных 8 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 7. В соцсетях до глубокой ночи продолжали постить сообщения о ДТП.

На бульваре Красных Зорь, 12 сошли четыре машины. «Опель» ударил «Мерседес», того вынесло в машину каршеринга «Яндекс.Драйв» и БМВ, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«В Кудрове на Центральной улице столкнулись каршеринговый «Ниссан» и такси. У пассажирки такси разбит нос, у водителя кровь из головы», — пишут в группе. По одной из версий, водитель «Убера» не успел затормозить и выскочил на встречную полосу.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На перекрёстке Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера в 23:17 водитель белой «КИА Рио», по словам очевидцев, не пропустил машину «Яндекс.Такси», «все живы».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (3)

Маэстро
Главная деталь в авто - мозг водителя. Если не работает, жди беды.
Чёрт Опасный
Угу, снег виноват... причём ведь как всегда - внезапный снег зимой.
кто-то страшный
Обнулили кабана, ироды.
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