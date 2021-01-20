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«Ауди» намотало на столб на Индустриальном. Погибшего водителя зажало в салоне

Смертельное ДТП произошло утром 20 января в Петербурге.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, около 10:30 на Индустриальном проспекте, 71, неподалёку от въезда на КАД, автомобиль «Ауди» врезался в столб. Водитель погиб на месте. Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», удар пришёлся как раз на водительскую сторону.

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото:

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото:

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Фото:

.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По данным «Фонтанки», 37-летний мужчина был в машине один. Его зажало в салоне, спасатели готовятся к деблокировке. При ударе автомобиль повредил электрические провода. Электроснабжение отключили.

По предварительной версии, причиной ДТП считают сложные погодные условия.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

кто-то страшный
Ауди - это диагноз. И позабавило: "причиной ДТП считают сложные погодные условия" - ехал себе человек свои 60 (пусть даже 80), а его тут мощным порывом ветра каак бросит на столб. И всмятку. Бывает же!
AlBerkut
Ага, плохие погодные условия причиной....
И на педаль газа тоже погода давила?
gencon
Тотальная коррупция настолько удручает россиян, особенно когда чекисты встали на сторону зла..... Теряют смысл жизни, решают проблемы, живут одним днем....
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