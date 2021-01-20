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Два такси разбили на одном перекрёстке в Петербурге за несколько часов. Взятие высоты попало на видео

Второе ДТП за несколько часов произошло на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского.

Утром 20 января на перекрёстке не смогли разъехаться «Шкода Октавия», «КИА Соул» и такси, объезжать их приходится по встречной полосе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Ночное ДТП там же было тоже с такси, его зафиксировала камера видеонаблюдения. «Фонтанка» уже рассказывала о нём. Как и говорили очевидцы, такси не пропустило «Рио» при повороте налево. «Фольксваген» откинуло в сторону тротуара, и он запрыгнул на ограждение и завис на нём.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 19 января около 23:15 на проспекте Маршала Блюхера, 60, столкнулись «КИА Рио» под управлением 51-летнего водителя и «Фольксваген Поло», за рулём которого был 40-летний водитель. Никто не пострадал.

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