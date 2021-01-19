Спасательные подразделения 19 января завершили поисково-спасательные работы на склоне горы Муса-Ачитара в поселке Домбай, где накануне сошла снежная лавина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике.

Спасатели полностью обследовали тело сошедшей в Домбае лавины. По состоянию на 16:00 19 января обследовано 60 тысяч квадратных метров снежной массы, отметили в ведомстве. Во время работ 18 января было найдено тело мужчины, других погибших или пострадавших не обнаружили. На ликвидацию последствий схода лавины были брошены 79 человек и 2 единицы техники.