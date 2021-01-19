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Ширина лавины, сошедшей в Домбае, составила 100 метров. Спасательные работы там возобновились

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в посёлке Домбай возобновились утром 19 января.

Как сообщает ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, к работам по расчистке лавинной массы привлечены 233 человека и 28 единиц техники. Прогноз лавинной опасности в горах сохраняется.

Республиканское СУ СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека): после схода лавины днём 18 января под снегом было обнаружено тело мужчины — по данным СМИ, президента горнолыжной федерации «Домбай». Допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.

Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров. «На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина — 100 метров, глубина — до 5 метров», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Сперва опасались, что лавина накрыла 12 человек. Предварительно, местонахождение всех людей установлено, успокоил источник агентства. «Снежной массой частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря», — добавил он.

Фото: kchr.sledcom.ru
Фото: 09.mchs.gov.ru
Фото: 09.mchs.gov.ru
Фото: 09.mchs.gov.ru
Фото: 09.mchs.gov.ru
Фото: 09.mchs.gov.ru

Так, жива семейная пара, которая не выходила на связь, но должна была находиться в курортном посёлке. «Двоих нашли в поселке, они живы», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как писала «Фонтанка», на соседнем с курортом участке принудительно запускали лавину. Работали с помощью пушки. Выстрел запустил сейсмическую волну в 350 метрах от «Домбая», людей там не должно было быть. На время противолавинных мероприятий район курорта закрыли.

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Комментарии (4)

23926248
Никого не накажут.
Elta
Порядка там нет. Это факт. Была в Домбай с 5.01.21 по 9.01.21. Ужаснулась состоянию подъемников и склонов. За исключеним двух линий, все остальные подъемники имеют возраст не мене 50 лет. Каждый владелец берет наличку за подъем. У подъемников разные владельцы. Склоны не готовят вообще. Нет ограждений безопасности. На склонах камни и лёд. При сходе с подъемников сыпят камни, что бы туристы без лыж не падали. Улицы Домбая не убираются от снега. Наледь повсюду до 40 см. Сложно ходить. Весь курорт ориентирован на частные интересы местных жителей. Сплошной рынок. За безопасность туристов никто не отвечает. Молилась что бы моя семья уехала оттуда живой и здоровой. Горы не терпят легкомыслия.
мухомор
Мне нравится, как исполнители как обычно оправдывают себя. Людей та мне должно было быть, кто-то их туда привёз.
А то что вагончики снесло, так это так и запланировано было, да?
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