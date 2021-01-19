Поисково-спасательные работы на месте схода лавины в посёлке Домбай возобновились утром 19 января.
Как сообщает ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, к работам по расчистке лавинной массы привлечены 233 человека и 28 единиц техники. Прогноз лавинной опасности в горах сохраняется.
Республиканское СУ СК возбудило уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека): после схода лавины днём 18 января под снегом было обнаружено тело мужчины — по данным СМИ, президента горнолыжной федерации «Домбай». Допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация.
Ширина лавины, которая сошла в Домбае в Карачаево-Черкесии, составила 100 метров. «На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина — 100 метров, глубина — до 5 метров», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Сперва опасались, что лавина накрыла 12 человек. Предварительно, местонахождение всех людей установлено, успокоил источник агентства. «Снежной массой частично повреждено здание кафе и разрушены два пункта проката горнолыжного инвентаря», — добавил он.
Так, жива семейная пара, которая не выходила на связь, но должна была находиться в курортном посёлке. «Двоих нашли в поселке, они живы», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Как писала «Фонтанка», на соседнем с курортом участке принудительно запускали лавину. Работали с помощью пушки. Выстрел запустил сейсмическую волну в 350 метрах от «Домбая», людей там не должно было быть. На время противолавинных мероприятий район курорта закрыли.