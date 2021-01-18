Лавина в Домбае сошла в результате несчастного случая, а вот людей на трассах в этот момент быть не должно было. «Кто-то решил подзаработать»

Несчастным случаем назвали в противолавинной службе сход лавины в Домбае. Снежную массу снимали пушкой, а канатные дороги и подъемник не работали, но на трассах как-то оказались люди.
Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на начальника Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие процессы Хизира Чочаева, с точки, откуда массу снега снимали пушкой, лыжников видно не было, и там их быть не должно было. Видимо, кто-то решил подзаработать, сказал он изданию.
«Кто же мог предположить, что от очага А, куда мы стреляли, за 350 метров сойдёт очаг Б. Канатные дороги не функционировали, точно так же не должен был работать бугельный подъемник. По какой-то причине туда пустили людей. Но с нашей огневой позиции их не видно, он внизу. Предположить, что через 300 метров сойдёт соседний очаг и что внизу будут люди находиться, — это фантастика, это невозможно. Это несчастный случай, стечение обстоятельств, — уверяет Чочаев. — Район Домбая был закрыт. Этот бугельный подъемник учебный, не для массового катания, просто, скорее всего, кто-то решил подзаработать».
Лавина сошла на горнолыжном курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии. pic.twitter.com/5sNMauwYTU— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) January 18, 2021
Лавина сошла на горнолыжную трассу в КЧР. Один человек погиб. Под снегом могут находиться до 12 человек.