В ходе поисково-спасательной операции МЧС после схода лавины в горах Домбая нашли одного погибшего и одного выжившего.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы, из-под снега удалось вытащить женщину. Её передали медикам. Собеседник агентства добавил, что под лавиной могут находиться ещё трое.

«Под лавиной находятся трое человек. Других людей, с которыми нет связи, ищут в ближайших гостиницах», — сообщил он.



Инцидент произошёл 18 января на горнолыжном курорте на высоте 2700 метров. Ранее МЧС оценивало число попавших под снег людей от 4 до 12, на поиски вышли 170 человек.