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Сход лавины в Домбае попал на видео. Из-под снега вытащили женщину, один человек погиб

В ходе поисково-спасательной операции МЧС после схода лавины в горах Домбая нашли одного погибшего и одного выжившего.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы, из-под снега удалось вытащить женщину. Её передали медикам. Собеседник агентства добавил, что под лавиной могут находиться ещё трое.

«Под лавиной находятся трое человек. Других людей, с которыми нет связи, ищут в ближайших гостиницах», — сообщил он.

Инцидент произошёл 18 января на горнолыжном курорте на высоте 2700 метров. Ранее МЧС оценивало число попавших под снег людей от 4 до 12, на поиски вышли 170 человек.

Кадры схода лавины появились в Сети. На них видно, как под снегом оказываются люди.

МЧС накануне выпускало предупреждение о сходе лавины.

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Комментарии (5)

васисуалий
что вы хотите, КЧ беднейшая республика РФ. всё сделано из говна и палок, но денег очень хочется...
WuhanRockCafe
Прокол МЧС.
Сход лавины был плановый, но она пошла не туда, куда расчитывали штукари из МЧС, а эвакуировать людей из потенциально-опасных мест не догадались.
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