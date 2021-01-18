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СМИ: Во время схода лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

ТАСС сообщает о гибели Хаджи-Мурата Маршанкулова, возглавлявшего горнолыжную федерацию, со ссылкой на рассказа его сына.

По данным агентства, мужчина во время схода лавины 18 января находился у дверей одного из засыпанных снегом вагончиков

«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было», - сказал Шамиль Маршанкулов.

МЧС РФ ранее сообщало об одном погибшем во время схода лавины.

Как писала «Фонтанка», на соседнем участке проводилась запланированная работа по уборке снежного покрова с помощью пушки. Взрыв затронул часть в 350 метрах от него, там были люди, хотя сам «Домбай» на время работ был закрыт.

По предварительной информации, сейчас ведутся поиски еще 12 человек, о судьбе которых не известно.

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Комментарии (1)

doorbal_
"со ссылкой на рассказа его сына"
Бугульме, ишкертай? Твоя моя не понимать!
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