СМИ: Во время схода лавины в КЧР погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

ТАСС сообщает о гибели Хаджи-Мурата Маршанкулова, возглавлявшего горнолыжную федерацию, со ссылкой на рассказа его сына.



По данным агентства, мужчина во время схода лавины 18 января находился у дверей одного из засыпанных снегом вагончиков



«Это мой отец, да, президент федерации. Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим - лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать - ни вагона, ничего не было», - сказал Шамиль Маршанкулов.

