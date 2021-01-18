У Гостиного двора в Петербурге вечером 18 января продолжаются задержания сторонников арестованного Алексея Навального. Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция уводит людей со скоростью один человек в две минуты.



На данный момент в автобусы отправили более 23 человек, в том числе пожилую женщину. Трое молодых людей сопротивлялись полиции. От Гостиного двора отъехал уже второй автобус с активистами.

