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У Гостиного двора навальнистов задерживают со скоростью один человек в две минуты

У Гостиного двора в Петербурге вечером 18 января продолжаются задержания сторонников арестованного Алексея Навального. Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция уводит людей со скоростью один человек в две минуты.

На данный момент в автобусы отправили более 23 человек, в том числе пожилую женщину. Трое молодых людей сопротивлялись полиции. От Гостиного двора отъехал уже второй автобус с активистами.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Одним из задержанных является член Совета общественной организации «Открытая Россия» Павел Чупрунов, а также задержана глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина.

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.

Судья удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика на 30 суток.

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Комментарии (16)

260642921
Там гражданина с "Новой газетой" в руках ведут. Читать "Новую газету" - теперь тоже преступление?!
263810021
свободу Алексею Навальному!!! Россия будет свободной!!!
OldObyvatel
Это же надо постараться так об@sraться!
Но деньги не пахнут. Если за это платят - значит это работа. Это касается и опричников, и пригожинских троллей.
Интересно, домашние знают о том, чем занимаются на "работе" их мужья и отцы?
Понятно, что от них не пахнет, как от Шарикова, душащего котов.
Но какие сказки они рассказывают на ночь своим женам и детям о "героических буднях"?
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