В Петербурге у Гостиного двора во время одиночного пикета в поддержку арестованного Алексея Навального задержали главу муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилину, передает корреспондент «Фонтанки» 18 января.
Вавилина встала в пикет с плакатом, на котором написано «Свободу» и изображены Алексей и Юлия Навальные. Сотрудники полиции отвели ее в автозак.
Правоохранители в громкоговоритель предупреждают о недопустимости нарушения общественного порядка.
Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали.
Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.
Судья удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика на 30 суток.