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В Петербурге у Гостиного двора задержали главу МО «Гавань» за пикет в поддержку Навального

В Петербурге у Гостиного двора во время одиночного пикета в поддержку арестованного Алексея Навального задержали главу муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилину, передает корреспондент «Фонтанки» 18 января.

Вавилина встала в пикет с плакатом, на котором написано «Свободу» и изображены Алексей и Юлия Навальные. Сотрудники полиции отвели ее в автозак.

Правоохранители в громкоговоритель предупреждают о недопустимости нарушения общественного порядка.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали.

Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания в УВД.

Судья удовлетворила ходатайство об аресте оппозиционного политика на 30 суток.

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Комментарии (9)

260695231
Отрадно видеть, что идея Навального с его «Умным голосованием» сработала и в муниципальную власть стали попадать порядочные люди. Глава МО достойна уважения.
264510841
Глава МО Гавань и ее адепты в МО не только вымогают бабки с разных собственников помещений на ВО, но ещё и поддерживают иностранных прихвостней.
Давно пора Прокуратуре и СК подключитьсЯ к проверке их деятельности и собственно от куда у них доходы на жилую элитку и не только.
265035619
Вавилина хайполовка!
За год, возглавляемый ею муниципалитет, пришёл в упадок. Лучше бы, организовала уборку территории! Единственный муниципалитет на ВО, который не поздравил детей с Новым Годом! В голове одни митинги и протесты.
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