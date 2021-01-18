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У «Колибри» «сбежал» сингл с нового альбома — первого за 10 лет. В нем есть сэмпл, который вас позабавит

В сеть выложена песня с нового альбома культовой в 1990-е годы группы «Колибри». Сингл «Молодая» вышел с собственной обложкой авторства известного дизайнера и художника Андрея Шелютто.

Судя по премьере, возродившийся коллектив звучит эффектно, современно, при этом сохраняя свой фирменный стиль и шаловливость — например, в песне использован сэмпл из «Ну, погоди!».

Интересно, что песня, исполненная Еленой Юдановой в аранжировке Олега Эмирова, «убежала» к поклонникам до официального релиза. Пережив этот факт, группа решила не просить спрятать записи до назначенного времени — а наоборот, дать им «разбегаться» дальше.

Вокалистка группы Инна Волкова рассказала, что в новом альбоме группы «Колибри» будет 15 песен: 10 новых и 5 ремейков с альбома «Железные звезды». Нынешняя песня — один из ремейков.

Идея альбома появилась после того, как в 2019 году вышла книга Инны Волковой «Статус: Одна из „Колибри», основанная на публикациях в соцсети. Вскоре певица решила записать и свои музыкальные наработки, для чего пригласила других участниц сделавшего творческую паузу коллектива.

Группа «Колибри» была основана в 1988 году при участии солистки Натальи Пивоваровой (погибла в 2007 году в автокатастрофе), получила широкую популярность в 1990-х. Последний альбом коллектива выходил в 2009 году.

Предстоящий альбом группы музыкальный обозреватель «Фонтанки» Денис Рубин включил в число самых ожидаемых в 2021 году.

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Комментарии (2)

perekuz
Это оне, паки чеховский телеграфист, образованность свою показать хочут.
тат2007amg
Сингл, сэмпл.. Ф. бери пример с канделаки ТВ (но только этот) где запретили произносить всуе иностранные слова..
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