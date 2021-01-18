«Злоумышленников», потушивших Вечный огонь на Марсовом поле, нашли. Оказалось, дети просто играли в снежки

Вечный огонь на Марсовом поле потушил неудачно брошенный в игре снежок.



Как стало известно «Фонтанке» 18 января, утром в понедельник полицейские Центрального района нашли тех, кто потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Они оказались не вандалами, а заигравшимися детьми.



По данным нашего издания, сотрудники ГУ МВД установили женщину, которая была с ребенком в воскресенье, 17 января, в центре Петербурга — она проживает с 9-летним сыном неподалеку, на Моховой улице. Петербурженка рассказала, что сын с детьми играл в снежки, и один «снаряд» попал прямо в середину горелки и потушил пламя. Она не знала, что делать и куда обращаться, поэтому просто ушла с сыном с Марсова.

