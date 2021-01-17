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Навальный вылетел из Германии в Москву. За возвращением оппозиционера можно следить онлайн

«Берлинский пациент» Алексей Навальный вместе с супругой Юлией вылетел из Германии, где проходил лечение, в Москву.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Самолёт отправился из Берлина с задержкой — журналисты и другие пассажиры рейса сначала ждали, пока оппозиционера подвезут прямо к трапу, а после какое-то время не хотели усаживаться в свои кресла, что необходимо для взлёта.

Юлия процитировала фразу из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим».

Следить, как летит Навальный, можно по этой ссылке — https://www.flightradar24.com/data/flights/dp936#26982c78. Трансляцию «Фонтанки» смотрите здесь.

Фото: скриншот страницы сервиса Flightradar24

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite. Врачи лечебного учреждения нашли в организме пациента следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Исследование стало основанием для заявления властей ФРГ о том, что политик был отравлен в России.

До сих пор Навальный находился в Европе, где проходил реабилитацию. Немецкая полиция 17 января зарегистрировала его с супругой на рейс до Москвы. Ожидается, что он приземлится во Внуково в 19:20 мск. Там его уже встречают российские силовики.

Накануне направлявшихся в Москву сторонников оппозиционера начали массово снимать с поездов. Сегодня это продолжилось. Среди задержанных 17 января оказался журналист Давид Френкель, которому не дали сесть в самолет до Москвы.

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Комментарии (33)

Ну, я прямо и не знаю, человек Планеты к нам летит. я сколько раз в ресторанах травился, а не стал знаменитым, а тут минералки хлебнул и человек Мира
DMaster
Все самолеты, прибывающие по Внуково, нарезают круги около Москвы. Включая и самолет Навального
aa.venkov
какое у нас лояльное правительство стало. При Сталине, давно бы стерли с лица земли этого клоуна Н.
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