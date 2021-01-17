«Берлинский пациент» Алексей Навальный вместе с супругой Юлией вылетел из Германии, где проходил лечение, в Москву.

Самолёт отправился из Берлина с задержкой — журналисты и другие пассажиры рейса сначала ждали, пока оппозиционера подвезут прямо к трапу, а после какое-то время не хотели усаживаться в свои кресла, что необходимо для взлёта.

Юлия процитировала фразу из фильма «Брат-2»: «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим».

Следить, как летит Навальный, можно по этой ссылке — https://www.flightradar24.com/data/flights/dp936#26982c78. Трансляцию «Фонтанки» смотрите здесь.

