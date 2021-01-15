Алексей Серебряков снимется в триллере режиссера «Последнего богатыря». События развернутся в тайге

Алексею Серебрякову («Левиафан», «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов») вновь предстоит сыграть героя, попавшего в трудную ситуацию в российской глубинке. Он снимается в картине «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко («Последний богатырь»), действие которой разворачивается в тайге. Проект стартовал: на Алтае прошли первые съемочные дни.
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию Hype Film, по сценарию отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей.
Главные роли в картине также исполнят Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Георгий Дронов.
Автор сценария Алексей Казаков рассказал, что придумал историю на основании рассказов продюсера Павла Бури о Дальнем Востоке, и отметил значимость обсуждения одной из самых масштабных социальных проблем России в большом кино.
Среди других фильмов, над которыми работает Hype Film, — «Петровы в гриппе» и мини-сериал, основанный на событиях жизни Андрея Тарковского. Оба проекта — режиссера Кирилла Серебренникова.