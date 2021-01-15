Экс-глава комитета по инвестициям Петербурга возглавила имущественный блок Объединенной судостроительной корпорации

Ирина Бабюк назначена директором департамента Объединенной судостроительной корпорации по имущественному блоку. Ранее она была советником президента ОСК.
Информацию о назначении сама Бабюк 15 января подтвердила «Фонтанке». На новую должность она заступает с понедельника.
Напомним, до своего ухода в ОСК Ирина Бабюк несколько лет возглавляла комитет по инвестициям Смольного. В конце 2018 года, вскоре после того, как Георгия Полтавченко во главе города сменил Александр Беглов, она покинула должность, практически одновременно из правительства ушли вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов. Незадолго до ухода Ирина Бабюк дала интервью «Фонтанке», где описала основные проблемы инвестиционного сектора в Петербурге.
Георгий Полтавченко перешел на должность президента ОСК, в середине 2019 года приехал на ПМЭФ в компании экс-чиновников Смольного, которые перешли вслед за ним: это бывший глава его аппарата Давид Адамия, пресс-секретарь Андрей Кибитов и Ирина Бабюк, которая на тот момент была советником президента ОСК и отвечала за развитие Дальнего Востока.