Еноты-полоскуны в Московском зоопарке последними в этом сезоне погрузились в зимний сон. Теперь можно сказать, что спят все животные, которым положено, рассказывают 15 января в пресс-службе учреждения.

«Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько животных спят в одном домике, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы. У нас в зоопарке вместе с ними спит и енотовидная собака Буба», — объясняет директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Буба уснула чуть раньше — «Фонтанка» рассказывала о ней накануне . Именно к ней в самый большой домик из нескольких имеющихся на территории «подселились» и все еноты.

У енотов и енотовидных собак похожи и образ жизни, и спячка — неглубокая, скорее зимний сон. Они проводят зиму максимально комфортно. Начиная с конца осени при стабильно низких температурах они просто перестают выходить из дома и пребывают в полусне. Впрочем, изредка они могут выбираться наружу. Еноты очень чувствительны к переменам температур, от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят. Поэтому если вы увидите в вольере бодрствующих енотов, не удивляйтесь — они просто проверяют, не пришла ли весна.

За осень зверьки накопили жировые запасы и обзавелись тёплым густым мехом. Проснутся они, скорее всего, в апреле.