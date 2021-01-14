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Кто-то скажет, что скоро весна, но столичная енотовидная собака Буба только сейчас ушла спать в солому

Хотя день становится длиннее, некоторые животные только сейчас уходят в зимнюю спячку. В Московском зоопарке уснула енотовидная собака Буба.

Как сообщает 14 января пресс-служба зоопарка, Буба живёт вместе с енотами-полоскунами, они мирные соседи, конфликтов у них не бывает, а еноту Пенелопе во время отдыха Буба вообще позволяет забраться на себя. У енотовидных собак и енотов схожий образ жизни: примерно в одно время бодрствуют и спят, в зимнюю спячку уходят вместе. Но в этом году Буба уснула чуть раньше.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

«Енотовидная собака — единственный представитель семейства псовых, который на зиму ложится спать. Правда, настоящей зимней спячки у них нет, но интенсивность обмена веществ снижается примерно на 25%. В оттепели енотовидные собаки могут просыпаться. А в тёплые зимы они обычно вообще не спят и отсиживаются в убежище только в дни сильных морозов и буранов. Вот и наша Буба в тёплые дни может просыпаться и выходить на улицу», — рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В течение всей осени Буба основательно кушала, чтобы набрать массу. Спать она ушла в большой домик, где обычно зимует вместе с енотами. На территории несколько таких домиков, они уже давно подготовлены: настелена солома, чтобы животным было тепло и комфортно. Не исключено, что еноты будут просыпаться и переходить из одного домика в другой. Окончательно проснётся Буба в апреле. К этому моменту она сбросит свой зимний запас жира и снова станет изящной, но всё равно очень пушистой собачкой.

В течение осени и с начала зимы в Московском зоопарке уже залегли в спячку сурки, медведи, тушканчики, бурундуки, ежи и сони-полчок.

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