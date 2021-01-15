Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о «пьяном» ДТП, которое произошло в январе 2020 года на Дальневосточном проспекте. Две молодые женщины на каршеринге влетели в столб и получили серьезные травмы.

Как сообщает 15 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, авария произошла 28 января минувшего года около 23 часов у дома 11, корпус 2, литера А, по Дальневосточному проспекту. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Volkswagen Polo, рядом на переднем сиденье находилась непристегнутая пассажирка. Погода была пасмурная, асфальт мокрый, но видимость неограниченная.