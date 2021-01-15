Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о «пьяном» ДТП, которое произошло в январе 2020 года на Дальневосточном проспекте. Две молодые женщины на каршеринге влетели в столб и получили серьезные травмы.
Как сообщает 15 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, авария произошла 28 января минувшего года около 23 часов у дома 11, корпус 2, литера А, по Дальневосточному проспекту. Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла автомобилем Volkswagen Polo, рядом на переднем сиденье находилась непристегнутая пассажирка. Погода была пасмурная, асфальт мокрый, но видимость неограниченная.
Следуя по Дальневосточному проспекту от улицы Коллонтай в сторону улицы Дыбенко, автомобилистка на скорости порядка 60 км/ч перестроилась из левой полосы в среднюю и не справилась с управлением. Машина вылетела на газон и врезалась в фонарный столб. В результате пассажирка «Поло» получила тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что тяжело пострадала и автомобилистка.
Подсудимая свою вину признала, раскаялась и выплатила пассажирке 10 тысяч рублей в качестве частичного возмещения вреда. Суд признал ее виновной по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с нее взыскали 177 300 рублей в пользу потерпевшей в счет возмещения материального ущерба и 400 000 рублей в счет возмещения морального вреда.