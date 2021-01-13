Торги на реставрацию Интендантских складов снова аннулированы. Минкульт не стал дожидаться заявок

Это уже не первые отмененные торги на реставрацию объекта. «Фонтанка» рассказывала, как аннулировали предыдущие, на 275 млн рублей, — на конкурс в УФАС пожаловалась компания «Гласстрой», бывший подрядчик. Как и его предшественники, он ушел с объекта досрочно. Конкурсы тогда объявляла Северо-Западная дирекция Минкульта, позже перешедшая Минстрою, — весной она разорвала с «Гласстроем» два контракта на общую сумму в полмиллиарда, заявив о просрочке в работах.



История реставрации Интендантских складов началась 7 лет назад, когда было принято решение освободить для ремонта основное здание Консерватории на Театральной площади. Переехать ей предстояло как раз на Глинки, 2, где компания «Ремстройфасад» подготовила часть помещений для учебного заведения. Она же получила контракт на вторую очередь, однако его расторгли. Вскоре в уже отремонтированной части нашли плесень и грибок, и все вылилось в уголовную плоскость: по делу о мошенничестве был задержан бывший замдиректора Северо-Западной дирекции Алексей Бирюков. На основном здании Консерватории также сменилось несколько подрядчиков — от «Балтстроя» до «Меандра», и тоже есть уголовное дело.

