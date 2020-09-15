В Интендантских складах замуровали 300 млн. Стопку конкурсов на ремонт снёс опальный подрядчик

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

4 конкурса на реставрацию Интендантских складов споткнулись о жалобу бывшего подрядчика. Компания «Гласстрой», которую в начале года попросили с объекта, вооружилась железными аргументами и заблокировала попытки Северо-Западной дирекции Минкульта перезапустить-таки процесс. Торги на 275 млн аннулированы.



Как подтвердили «Фонтанке» в петербургском управлении ФАС, комиссия вынесла решения по жалобам на действия дирекции. «В ходе заседания комиссия антимонопольного органа установила, что фактически во всех четырех закупках отсутствует актуальное техническое задание», — пояснили в ведомстве.



История реставрации Интендантских складов (или Главного Кригс-Комиссариата) началась 7 лет назад, когда было принято решение освободить для ремонта основное здание консерватории на Театральной площади. Переехать ей предстояло как раз на Глинки, 2, где компания «Ремстройфасад» подготовила часть помещений для учебного заведения. Она же получила контракт на вторую очередь, однако его расторгли. Вскоре в уже отремонтированной части нашли плесень и грибок, и все вылилось в уголовную плоскость: по делу о мошенничестве был задержан бывший замдиректора Северо-Западной дирекции Алексей Бирюков. На основном здании консерватории также сменилось несколько подрядчиков — от «Балтстроя» до «Меандра» — и тоже есть уголовное дело. За то время, пока длится эта эпопея, сменилось несколько руководителей дирекции; недавно глава правительства Михаил Мишустин распорядился передать ее с октября от Министерства культуры Минстрою.



«Гласстрой» — это последний на сегоднящний день крупный подрядчик на Интендантских складах. Как и его предшественники — «Ремстройфасад» и «Капитал Стройиндустрия» — он ушел с объекта досрочно: Северо-Западная дирекция Минкульта весной разорвала с ним два контракта на общую сумму в полмиллиарда, заявив о просрочке в работах. Компания пошла в суд, чтобы оспорить это решение в суде, а параллельно заявилась на новые конкурсы по объекту; это, кстати, отличает ее от предыдущих подрядчиков, которые сейчас находятся в банкротстве и под внешним управлением.

Компания «Гласстрой» зарегистрирована в 2009 году, с 2015 года ее единственным учредителем числится Петр Емельянов. До того в списке владельцев значился экс-футболист «Зенита» Александр Канищев. Объем госконтрактов предприятия вырос в прошлом году с 27 млн до 2,5 млрд рублей — помимо Петербурга компания зашла на рынок Крыма. Часть договоров была расторгнута; помимо Северо-Западной дирекции в одностороннем порядке с компанией перестало работать ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга». С ним «Гласстрой» подписался на строительство Центра тестирования нормативов ГТО и теперь тоже встречается в судах.



Возвращается «Гласстрой», что называется, со щитом. Дирекция в 2020 году разбила лоты и объявила 4 конкурса на работы в Интендантских складах, везде нарвавшись на жалобу. В итоге заказчик никак не мог подписать контракты с ООО «Строй Центр», которое побеждало в конкурсах. 14 сентября был «единый день рассмотрения» 4 жалоб с единым результатом: все протоколы отменить, все нарушения исправить и только после этого завершать закупку.

Когда УФАС говорит об отсутствии актуального техзадания, имеется в виду, что оно основано на неактуальных документах; это, в общем-то, и было главным аргументом «Гласстроя», который накануне выбил табуретку из-под конкурсов дирекции. КГИОП в 2013 году издал распоряжение о предмете охраны здания на Глинки, но в 2019 году отменил его. Это значит, что акт о государственной историко-культурной экспертизе от 2015 года утратил силу, ее надо проводить повторно. Точно так же в простую бумажку превращается задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Между тем именно оно было указано в ТЗ. По-хорошему, теперь его также придется получать заново, без этого работы нельзя проводить.

«Обо всех этих фактах хорошо известно специалистам СЗД, но они продолжают попытки провести конкурсные процедуры с целью вывести на работы подрядную организацию, сознательно вводя в заблуждение подрядчиков, требуя приступить к работам до получения разрешительной документации, — пишет в жалобе Петр Емельянов. — Подобные действия могут быть квалифицированы как покушение на мошенничество».

Представитель «Гласстроя» сообщил «Фонтанке», что компания изначально заявлялась на новые конкурсы дирекции именно для того, чтобы обратиться в УФАС: так-то жаловаться может кто угодно, но больше доверия к тем, кто значится в списке претендентов. По его словам, когда сам «Гласстрой» заходил на объект в прошлом году, дирекция все делала последовательно: тогда был установлен новый предмет охраны, и по нему компания «Эн-Системс» актуализировала проектную документацию. Теперь заказчик включил старый проект за авторством компании «Арм Рест», по которому работал еще «Ремстройфасад», — со всеми вытекающими последствиями.



КГИОП поразмыслил и решил не комментировать разборки федерального уровня, даром что они упираются в региональные документы комитета. Замглавы дирекции Денис Колодко заявил, что принято решение отменить конкурсы и объявить их заново до конца года с новой документацией. Все работы по реставрации СЗД надеется завершить в 2021-м.



Со стороны все происходящее напоминает принуждение к миру: опальный подрядчик нашел пробоину в конкурсах дирекции и дает понять, что корабль никуда не поплывет. СЗД, в свою очередь, не настроена брать его на борт, она лучше останется в порту еще на несколько месяцев. Дело в непростой истории отношений, а именно в двух расторгнутых с компанией контрактах. По большему из них (447 млн рублей) заказчик насчитал 40 млн рублей не отработанного аванса, их удалось взыскать по банковской гарантии Московским кредитным банком. По меньшему (65 млн) был выдан аванс в 19 млн рублей, и ни рубля из него дирекция не готова зачесть в выполненные работы, деньги сейчас пытаются вернуть через суд. В свою очередь, «Гласстрой» утверждает, что исполнительную документацию передал более чем на сотню миллионов рублей.



Официально Денис Колодко сообщил, что заявки «Гласстроя» рассматриваются наравне с прочими, однако напомнил о судах, которые касаются прошлых контрактов. Изюминки всему происходящему придает то, что сама дирекция также располагается в здании Интендантских складов на улице Глинки.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

