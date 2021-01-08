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Рухнувший под Петербургом легкомоторный самолёт столкнулся с другим воздушным судном. Есть выживший

Легкомоторный самолёт, рухнувший в Ломоносовском районе Ленобласти, перед падением столкнулся с другим воздушным судном. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 8 января.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, после взлёта на аэродроме в Гостилицах Piper Cherokee столкнулся с легкомоторным Cessna-150. Пилот последнего смог благополучно приземлиться на землю.

«По предварительным данным, пилот Cessna без пассажиров взлетел в 13:38, легкомоторный самолёт Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39. Столкновение произошло над территорией посадочной площадки в 13:40. Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Piper потерпело крушение, три человека погибли. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полёт», — сообщили 47news в транспортной прокуратуре по СЗФО. В ведомстве добавили, что, предварительно, погибли двое мужчин и женщина.

Как передаёт в своём Telegram-канале МЧС России, на месте происшествия работали сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Туда также был направлен ведомственный вертолёт Ми-8.

Ранее сообщалось, что легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо примерно в половину третьего дня 8 января. Через несколько минут после подъёма в воздух самолёт упал с высоты примерно 200–300 метров. Обломки нашли у деревни Ильино.

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Комментарии (13)

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hal9000
С бабами да после праздников с похмелья..как бы тут уж без вопросов..это такие же на машинах гоняют..по пьяни..
gencon
Путинская страна запретов и штрафов не работает. Всё стандарты безопасности разработаны в СССР, но в условиях тотальной куррупции, они не работают. Будут гореть дома, кинотеатры, все на фиг рушится, а виновным будет ген. директор, а не главы гос. ведомств
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