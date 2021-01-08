Рухнувший под Петербургом легкомоторный самолёт столкнулся с другим воздушным судном. Есть выживший

Легкомоторный самолёт, рухнувший в Ломоносовском районе Ленобласти, перед падением столкнулся с другим воздушным судном. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 8 января.

Как следует из сообщения надзорного ведомства, после взлёта на аэродроме в Гостилицах Piper Cherokee столкнулся с легкомоторным Cessna-150. Пилот последнего смог благополучно приземлиться на землю.

«По предварительным данным, пилот Cessna без пассажиров взлетел в 13:38, легкомоторный самолёт Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13:39. Столкновение произошло над территорией посадочной площадки в 13:40. Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Piper потерпело крушение, три человека погибли. Оба воздушных судна выполняли тренировочный полёт», — сообщили 47news в транспортной прокуратуре по СЗФО. В ведомстве добавили, что, предварительно, погибли двое мужчин и женщина.