Вскоре после взлета на аэродроме в Гостилицах с высоты около 200–300 метров упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, трое мужчин погибли.

Факт падения 47news подтвердил директор аэродрома Владимир Артикульный. Легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо примерно в половину третьего днем 8 января. В салоне был 35-летний командир и еще два мужчины. Через несколько минут после подьема в воздух на высоте до 300 метров самолет упал. Обломки нашли у деревни Ильино.