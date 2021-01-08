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Под Петербургом рухнул легкомоторный самолет. В салоне были трое

Вскоре после взлета на аэродроме в Гостилицах с высоты около 200–300 метров упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, трое мужчин погибли.

Факт падения 47news подтвердил директор аэродрома Владимир Артикульный. Легкомоторный Piper Cherokee поднялся в небо примерно в половину третьего днем 8 января. В салоне был 35-летний командир и еще два мужчины. Через несколько минут после подьема в воздух на высоте до 300 метров самолет упал. Обломки нашли у деревни Ильино.

По предварительным данным, все трое погибли. На место выехали сотрудники СК на транспорте по СЗФО и МЧС.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

WuhanRockCafe
"В салоне был 35-летний командир и еще два мужчины."
Ежели в Фъ занялись словотворчеством, то следовало писать "два мужчина" или "две мужчины" в зависимости от их ориентации.
260551481
На этой "этажерке" даже с заглохшим мотором можно сесть без особого умения, значит произошло что то с пилотом.
264981301
Соболезнования погибшим и их родственникам.
Насчет полетов над деревнями "как хотят, низко, кружат над домами, номера есть не у всех" это к аэродрому в Гостилицах отношения не имеет. Там строго всё регламентировано - схема ("коробочка"), точки разворотов, высота круга (300 м для Яков, 200 м для Цессны и Пайперов) и т.д. Полеты над населенными пунктами не выполняются, их обходят. Полеты за пределами зоны аэродрома - только по полетному плану, на который получено разрешение органов управления воздушным движением. А реальная проблема в том, что коттеджные поселки строят где попало, буквально налезая на давно существующий аэродром, прямо под схемой захода. Плевать хотели на аэродром. А потом начинают кричать на всех углах, как им мешает аэродром. Не надо лезть с застройкой к аэродрому. Еще эти придурки и дроны запускают в нарушение всех правил.
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