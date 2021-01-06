Дети опасно поиграли с родительской пневматикой на Полюстровском. Одна из пуль угодила в голову мальчика

Опасная игра с оружием закончилась госпитализацией мальчика в Калининском районе Петербурга. Его ждёт операция.



Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 6 января несколько подростков решили пострелять в квартире, расположенной в одном из домов на Полюстровском проспекте. Для этого они прикрепили к стене импровизированную мишень и взяли пневматический пистолет, принадлежащий их родителям.



Когда очередь стрелять дошла до 13-летней девочки, между ней и целью оказался мальчик того же возраста. Пуля угодила в его голову.

