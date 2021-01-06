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Дети опасно поиграли с родительской пневматикой на Полюстровском. Одна из пуль угодила в голову мальчика

Опасная игра с оружием закончилась госпитализацией мальчика в Калининском районе Петербурга. Его ждёт операция.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 6 января несколько подростков решили пострелять в квартире, расположенной в одном из домов на Полюстровском проспекте. Для этого они прикрепили к стене импровизированную мишень и взяли пневматический пистолет, принадлежащий их родителям.

Когда очередь стрелять дошла до 13-летней девочки, между ней и целью оказался мальчик того же возраста. Пуля угодила в его голову.

Пострадавшего доставили в детскую больницу имени Раухфуса. Сейчас его готовят к срочной операции.

По информации «Фонтанки», дети воспитываются в благополучных семьях, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят. Проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

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Заранее большое человеческое спасибо....
peter_irich
И всё же это так, ведь факт налицо. Вот и Лев Толстой ещё в молодом возрасте написал в своём дневнике: "Воздерживайся от вина и от женщин. Удовольствие так мало, неясно, а раскаяние так велико!" Надеюсь, он восстановится, и тогда он будет вправе ожидать от неё компенсации.

Пётр.
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