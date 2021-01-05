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В Рыбацком нелегалы в массовой драке добивались справедливости после ДТП

Авария закончилась массовой дракой в Невском районе Петербурга. В отделения полиции уехали 8 человек, один доставлен в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», 5 января около часа ночи произошло ДТП на Караваевской улице, прояснять детали правил дорожного движения взялись около десяти человек. Противоборствующие стороны сошлись в бою. Кто-то из участников драки пустил в ход нож.

Скорая с места побоища увезла 36-летнего приезжего из Узбекистана с резаными ранами живота и бедра. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое. Троих его соотечественников задержали полицейские. У всех из них закончился срок действия документов, разрешающих пребывать на территории России.

Также в отделение уехали двое жителей Сланцев, приезжие из Пензенской и Воронежской областей, Великого Новгорода.

Всего задержаны восемь человек в возрасте от 29 до 36 лет. На них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

вадики
та ни вони вернулыся!!!!а точнее и не уезжали
Агроном аэродрома
Ихжэ нет, они все уехали. Да так уехали, что у хуснулина все стройки встали.
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