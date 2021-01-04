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Две смерти в центре Петербурга. Каршеринг остановил дом, «Лада» протаранила столб

Две смертельных аварии произошли в ночь на 4 января в Петербурге. Легковушки покинули проезжую часть и закончили маршрут, столкнувшись с препятствиями.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 3 января около 23:20 на проспекте Обуховской Обороны в районе 3 дома автомобиль «Лада» выехал с проезжей части, залез на поребрик и врезался в мачту освещения. 32-летний водитель скончался на месте.

Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.

4 января около 5:30 на пересечении улиц Разъезжей и Боровой прокатный «Фольксваген» протаранил стену дома. По словам очевидцев, водитель мог быть в нетрезвом состоянии, с места аварии он сбежал.

Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.

В ДТП получили травмы мужчина и женщина, ещё одна пассажирка скончалась.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

264134901
Марамои пользуются каршерингом и вот вам результат
Skazochny
Жалкие попытки написать статью с претензией на литературное произведение в таких новостях неуместны.
OldPerdun
Иконки в Ладе не пострадали. Это главное.
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