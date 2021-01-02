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Скончался Александр Шадрин. Он стоял у истоков российской экономической журналистики

В возрасте 50 лет умер один из основателей российской экономической журналистики и деловых коммуникаций Александр Шадрин. Об этом 2 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на друзей и коллег усопшего.

Александр Шадрин пришел в журналистику в 1991 году. Сначала он работал в «Коммерсанте», затем в «Русском телеграфе», после которого вновь вернулся на прежнее место, но уже как заместитель главного редактора.

В 2002-2005 годах Шадрин возглавлял пресс-службу НК ЮКОС, это были самые драматичные для компании времена, потом работал в должности пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям российско-британской ТНК-ВР, вице-президентом «Стройтрансгаза» и руководителем общественных связей НК «Башнефть». Последнее место работы Шадрина – «Росгеология», где он был директором по связям с общественностью.

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Комментарии (1)

Михаил Азаров
Я думал что прошедший год пройдет и никого из близких не потеряю. А вот хрена в ступе, под НГ узнал что 26-го приставился один знакомый, вроде не близкий но дофига с ним связано по жизни.
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