Античный миф в российских реалиях: Городской театр выпускает сатирического «Лодочника»

26 и 29 декабря, 16 и 18 января Городской театр покажет премьерный спектакль «Лодочник» по одноименной пьесе драматурга Анны Яблонской. Поставил историю о стороже, которому пришлось потягаться со смертью, режиссер Андрей Горбатый.

Сторож Саша, алкоголик без гроша в кармане, устраивается на новую работу: теперь он лодочник на реке Стикс и перевозит души умерших на тот свет. Однажды в его лодку садится Оля, которую он когда-то любил. Любовь вспыхивает с новой силой, и Саша решает спасти возлюбленную из мира мертвых.

В основе сюжета лежит античный миф об Орфее, перенесенный в российское настоящее. Получилась сатирическая, абсурдистская сказка, в которой наряду с главными героями появляются персонажи Столб электрический, Некое подобие мужика, Иосиф Лауреат — в образе последнего явно угадывается Бродский.



«Лодочник» — это очень смешной текст, где главный герой общается с деревьями, принимает электрический столб за Господа Бога, проникает в астрал, побеждает зло, стоящее на его пути, и находит смысл в жизни, когда, казалось бы, она уже давно проиграна», — считают в Городском театре.



Художник — Арина Слободяник, хореография, музыкальное оформление — Илья Колецкий, художник по свету — Алексей Дубов.



Начало в 19:00.



18+



Алёна Палатченко

