Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

В гиде по уик-энду — театральные постановки с песнями и танцами, новогодние ярмарки и экскурсии, погружение в «Хроники Нарнии», личные и мировые итоги года со Львом Лурье, Людмилой Улицкой и Евгением Водолазкиным.

Актуальное

«Летучая мышь» помашет 2020-му

26 декабря, 19:30, 27 декабря, 12:00 и 19:30, 16+

Последняя премьера года для Мариинского театра — «Летучая мышь» на Новой сцене. Как посчитал художественный руководитель Валерий Гергиев, оперетта Штрауса с маскарадом, интрижками, а тем более образом летучей мыши — «адекватный ответ» уходящему 2020 году. Спектакль пройдёт на русском, в нем звучит текст Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. Именно этот вариант знаком многим зрителям по ленфильмовской телеверсии «Летучей мыши». За субботу и воскресенье в Мариинском дадут три показа: два вечерних, один дневной.



Фото: скриншот с сайта mariinsky.ru

«Кристмас» распоёт Google и свяжется с Сантой в Сети

25 декабря, 19:00, 16+

В Анненкирхе уже в пятницу — «тёплый рождественский концерт» оркестра «Кристмас», в составе которого в числе прочих играют Стивен Томас Окснер, появляющийся в «Чиках», актриса «Театра Наций» Инна Сухорецкая, пианистка Варвара Чиркина (Монеточка, Наадя, СБПЧ). В программе — как рождественские песнопения и колядки, так и более необычные пункты: «Кабы не было зимы» исполнят в версии Google Translate, а «Снег кружится» — цыган поволжья. На вечере перед присутствующими разыграют целый спектакль про Санту, который всё никак не может освоить Skype. Подробности — на сайте.



Фото: группа Анненкирхе / Vk.com

БГ даст рождественский концерт

27 декабря, 19:00, 16+

Большой зимний концерт, запланированный в «Октябрьском», был отменен — но город и один из любимейших его артистов не смогли не пожелать друг другу счастливого Нового года и Рождества. Теперь концерт, оперативно названный «Рождественским», пройдет в клубном формате — на площадке «Морзе». Редкая возможность подобраться к БГ поближе.

Фото: фрагмент афиши концерта

Рождественские темы стали экскурсиями

25–27 декабря, 18+

Автор проекта прогулок по городу «Ингрия» Михаил Уваров собрал своих коллег-экскурсоводов, известных активным петербуржцам по фестивалю экскурсий «Открытая карта», — и объявил этот уик-энд «Днями Рождественских экскурсий». Вот почему начиная с пятницы горожан зовут изучать традиции финского и славянского Рождества, искать «дом с демоническим декором» и каштаны в парадной на программе «Модерн рождественских улиц», а также на квест по Шведскому кварталу. Подробности — в группе во «ВКонтакте». Некоторые экскурсии пройдут на польском и финском.

Новогодние ярмарки — по всему городу

До 10 января

Ярмарки — один из вариантов найти необычные подарки и новогодние украшения. Подобрать нужное или просто погулять среди палаток под новогоднюю музыку можно на Манежной площади, где в этом году, правда, и вполовину не так торжественно, как обычно. Если хочется провести время в более модном пространстве, стоит зайти в «Севкабель Порт». Под Новый год там выстроили целый городок из лавок-домиков, а раскрасить «здания» пригласили петербургских художников. Расписание работы выложено в Сети. Праздничное оживление — и в Никольских рядах. Для детей работает горка. Кроме этого, подарки можно поискать и в других точках по городу, например на ярмарке во Дворце культуры им. Крупской. Работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

Фото: с сайта sevcableport.ru

Помечтать

Светящиеся гиганты цветут в Ботаническом

До 28 февраля, 0+

В Ботаническом саду цветут светящиеся подсолнухи, растут люминесцентные грибы-гиганты, а светлячки оккупировали целое поле. Эти и другие инсталляции увидят посетители «Сада света» — мультимедийной выставки, экспонаты которой разбросаны по всей территории парка. На то, чтобы пройти весь маршрут, потребуется около 40 минут.



Марионетки покажут «Синюю птицу»

25 декабря, 18:00, 16+

Фантастические явления в этот уик-энд ожидаются и в Большом театре кукол. Главные герои новой постановки Руслана Кудашова «Синяя птица» отправляются на поиски пернатого легендарного существа в сопровождении Пса, Кошки и других зверей, а по пути попадают в волшебные царства, учатся предвидеть будущее и помогать друг другу. Некоторые из марионеток на сцене были созданы при помощи 3D-принтера.

Фото: афиша спектакля предоставлена театром

«Ромео и Джульетта» станут черно-белыми

25 декабря, 19:00, 16+

Худрук театра «Мастерская» Григорий Козлов создал свой необычный мир на основе известной шекспировской истории. «Ромео и Джульетта» в его вариации стал спектаклем «графичным, как гравюра, чёрно-белым, как слова на бумаге». Роли главных героев исполняют Кристина Куца и Юрий Насонов.

Фото: Маргарита Миронова, фото предоставлено театром



«Зазеркалье» отметит день рождения

27 декабря, 19:00, 16+

Тем временем в театре «Зазеркалье» в день его 33-летия пройдёт премьера новой постановки оперы-буффа «Свадьба Фигаро». По мнению части музыковедов, Моцарт как композитор максимально раскрылся именно в ней. Тончайшие музыкальные оттенки исполнителям поможет передать дирижёр Павел Бубельников, режиссёром-постановщиком истории выступил Александр Петров.

Фото: предоставлено театром

Лауреат «Золотого софита» покажет «Волков и овец»

25–26 декабря, 19:00, 16+

Обладатель «Золотого софита» режиссер Анджей Бубень после пятилетней паузы возвращается на сцену «Балтийского дома» с премьерным показом «Волков и овец» по одноимённой пьесе Александра Островского. Создатели сделали акцент на смыслах и поэтому вовсе отказались от исторического антуража, чтобы зрителю казалось, что действие на сцене разворачивается в наши дни.

Фото: Василий Акимов, фото предоставлено театром

МИСП зовёт разложить Таро в залах

26 декабря, 21:30, 16+

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков в свою очередь обращается к космическому, потустороннему и ищет желающих остаться на ночь в пустых залах, чтобы пройтись по выставке «Зеркала и зазеркалье» с картами Таро. Иммерсивная экскурсия «Ночь в музее» продлится 2 часа, а сориентироваться среди экспонатов и сопоставить их с образами, увиденными в картах, поможет актриса Екатерина Ионас. Детали программы — на странице.

Узнать новое

Династию Клодтов собрали на выставке

До 29 марта, 6+

В Михайловском замке работает масштабная выставка о творчестве семьи Клодтов. Создатель коней на Аничковом мосту Пётр Клодт дал начало целой династии: его сын Михаил Петрович известен жанровыми полотнами, племянник Михаил Константинович — пейзажами, внук же Николай Александрович был театральным художником. Их работы Русский музей соединяет в одном пространстве впервые и выставляет не только эскизы памятника императору Николаю I, восковую модель памятника Крылову в Летнем саду, но также графику и гравюру.

Фото: официальная группа Русского музея / Vk.com

Навальный, Минск, выборы... Исторические аналогии подберет Лев Лурье 27 декабря, 17:00, 16+

Лев Лурье заключил, что 2020 год запомнится не только COVID-19, но и как минимум протестами в Белоруссии, отравлением Навального и выборами в США, и решил к каждому пункту подобрать исторический аналог, рассказав о них на лекции. Оценивать происходившее на протяжении 12 месяцев с профессиональной точки зрения, а не только перечислять недоразумения и беды перед публикой, он готовится в «Ясной поляне». В коворкинге гостей ждут офлайн, но обещает онлайн-трансляцию.



Фото: levlurie / Vk.com

Евгений Водолазкин — об истории и новом романе

25 декабря, 19:00, 16+

Погрузиться в прошлое предлагает автор «Лавра» и «Авиатора» Евгений Водолазкин. Действие его нового романа «Оправдание Острова» не только не привязано к определённой эпохе, но разворачивается на протяжении десятилетий в некой абстрактной выдуманной стране и построено по принципу летописи. О том, где художественное переплетается с реальными фактами из истории Руси и зачем были использованы элементы древнерусского языка, писатель в пятницу расскажет на творческом онлайн-вечере. Детали — в анонсе. Улицкая ответит на вопросы читателей

26 декабря, 20:00, 16+

Задать любые вопросы писательнице Людмиле Улицкой желающих приглашают на онлайн-интервью, которое пройдёт субботним вечером на базе лектория «Ноги в тепле». Беседа благотворительная: это значит, что все средства с продажи билетов передадут на нужды одной из многодетных семей, пострадавших во время войны в Нагорном Карабахе. В этом году лекции в подобном формате уже прочли критик Галина Юзефович и правнучка художника Василия Поленова Наталья Поленова. Детали предстоящей встречи — на странице мероприятия.



Дмитрий Быков откроет Нарнию

26 декабря, 13:00, 12+

Тем временем писатель, лектор и публицист Дмитрий Быков решил поделиться знаниями по поводу «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса и объяснить, почему это, быть может, одна из самых неоднозначных детских книг с отсылками к христианской мифологии. В чём дело — расскажет в лектории «Прямая речь», выступая онлайн. Подробности о дискуссии — на странице.

Познакомиться со звёздами поможет астрофизик

25 декабря, 19:00, 12+

У любителей научно-популярной тематики есть возможность за пару часов изучить существующие типы звёзд в космосе. Лекцию в Сети про то, почему все они такие разные и можно ли различить светила на фотографиях, проведёт астроном Дмитрий Трушин. Коснётся процессов звёздорождения, жизни и гибели.



Старинную Венецию показывают на снимках До 2 июня, 12+ В особняке Румянцева Музей истории Санкт-Петербурга организовал экспозицию «Венеция вдали, как странный сон…». На 170 гравюрах, литографиях и исторических кадрах, которые стали экспонатами, изображена Венеция в XVIII–XIX веках. Зрителей удивят почти пустые площади и каналы.

Петербуржцы увидят стереоизображения из путешествий вековой давности До 15 марта, 12+ Стереоизображение, которое получается в результате совмещения двух одинаковых картинок, — исторически первая технология, позволяющая создавать объёмную 3D-визуализацию. Таким методом в XX веке для фотофиксации пользовались учёные. Что из этого вышло и на чём базировалась технология, показывают в Кунсткамере. На выставке «Восточно-туркестанская экспедиция 1909–1910 годов в фотоматериалах Самуила Мартыновича Дудина» показывают коллекцию стереоскопических негативов, сделанных этнографом во время путешествия по Азии. Ретроспектива корейского фотоискусства — в «Росфото»

До 28 февраля, 12+

Корейская фотография начала развиваться около века назад. На 1920–1950-е годы пришёлся расцвет «чистого искусства», на 1960–1980-е — «корейского модернизма», уже после заработали современные арт-каноны. Рассказ обо всех этапах и их особенностях для экспозиции «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020» подготовили в «Росфото». В залах выставили наиболее значимые и показательные работы.

На экранах

«Огонь» полыхает в широком прокате

С 24 декабря, 6+

В российских кинотеатрах — «Огонь» студии «Тритэ» Никиты Михалкова. В картине о борьбе с лесными пожарами снялись Иван Янковский, Константин Хабенский, Ирина Горбачева и Андрей Смоляков. «Ромео и Джульетту» танцуют на «Ленфильме»

24 декабря, 17:10, 12+

В кинотеатре «Ленфильм» — показ фильма-балета «Ромео и Джульетта» Майкла Нанна. В ленте использована хореография лауреата премии «Tony», экс-руководителя Лондонского Королевского балета Кеннета Макмиллана. Балетную драму в 1965 году мастер поставил для знаменитой пары — Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Теперь главные партии исполнили молодые артисты Франческа Хейуорд и Уильям Брейсуэлл.



«Большой театр» переместился в кино

25 декабря, 18:30, 6+

«Аврора» тоже не прошла мимо балетной классики. В пятницу на экране показывают «Щелкунчика» в исполнении артистов Большого Театра. Партию Мари исполняет Маргарита Шрайнер, Щелкунчик-принц — Семён Чудин, Дроссельмейер — Денис Савин, мышиный король — Александр Водопетов.

Мультфильмы уровня премии «Оскар» прокрутят в «Лендоке»

25 декабря, 19:30, 18+

«Oscar shorts 2020 animation» — альманах лучших мультипликационных фильмов премии Американской Академии в пятницу на языке оригинала демонстрируют на «Лендоке». В сборник вошли пять картин. Среди них — «Любовь к волосам» — о мужчине, который столкнулся с «самым сложным в жизни заданием» — сделать дочери прическу, «Сестра» — где рассказчик вспоминает о детстве, проведённом в Китае 1990-х годов, а также «Незабываемо» — картина о художнике, теряющем связь с реальностью.



Новое британское кино смотрим в Сети

С 24 декабря по 10 января, 18+

Показы 21-го «Фестиваля нового британского кино» в этом году проходят только в Сети, так что выходить из дома ради хороших фильмов вовсе не обязательно. Категории на сайте можно менять: среди вариантов — подборка документальных картин, новинки игрового кино, работы театрального режиссера Доминика Дромгула или хиты «Бритфеста». Всего в Сети выложено больше 20 часов контента. В программе есть и лента — номинант на «Оскар» «Для Самы» о пяти годах жизни режиссёра Ваада Аль-Катеба в Алеппо посреди войны, и документалка «Мечты о великанах» про съемки долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». «Молодость» возвращается к зрителям

26 декабря, 18:30, 18+

«Молодость» Паоло Соррентино — одну из самых известных его лент с Майклом Кейном и Харви Кейтелем — в 2018 году показывали на Дворцовой площади, а теперь ненадолго возвращают в кино. Посмотреть картину о юности и старении на фоне альпийских лужаек в этот уик-энд предлагается посетителям «Родины». Сеанс стартует в субботу в 18:30.



Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

