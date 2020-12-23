Историю мексиканки, три года выслеживавшей убийц своей дочери, экранизирует номинант на «Оскар»

Студия Blumhouse выкупила права на экранизацию истории о мексиканке Мириам Родригес, которая три года выслеживала убийц своей 20-летней дочери и была расстреляна у собственного дома в городке Сан-Фернандо в День матери в 2017 году. До этого она нашла десятерых членов картеля «Лос-Сетас», причастных к похищению, и помогла полиции задержать их. Материал об этой истории 13 декабря опубликовало издание The New York Times.
Как 22 декабря сообщило Variety, автор публикации, Азам Ахмед, станет сопродюсером картины вместе с редактором спецпроектов NYT Кейтлин Ропер и главой Blumhouse Productions Джейсоном Блюмом. Последний известен как номинант на «Оскар» с лентами «Одержимость» и «Прочь» и соавтор телевизионной драмы «Обычное сердце» — обладателя премии Emmy.
Одного из убийц своей дочери Мириам Родригес задержала лично и час удерживала его на земле, ожидая, пока приедет полиция. Для того чтобы найти других, женщина меняла внешность, без помощи правоохранителей следила за членами картеля, обнаружила место, где закопали тело её дочери. Преступники годами работали в регионе и действовали по отработанной схеме: связывались с родными жертв, по нескольку раз требовали выкуп, но зачастую так и не возвращали детей домой.
Когда планируется начать производство картины и кто исполнит главные роли — пока что не сообщается.