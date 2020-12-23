Историю мексиканки, три года выслеживавшей убийц своей дочери, экранизирует номинант на «Оскар»

Студия Blumhouse выкупила права на экранизацию истории о мексиканке Мириам Родригес, которая три года выслеживала убийц своей 20-летней дочери и была расстреляна у собственного дома в городке Сан-Фернандо в День матери в 2017 году. До этого она нашла десятерых членов картеля «Лос-Сетас», причастных к похищению, и помогла полиции задержать их. Материал об этой истории 13 декабря опубликовало издание The New York Times.



Как 22 декабря сообщило Variety, автор публикации, Азам Ахмед, станет сопродюсером картины вместе с редактором спецпроектов NYT Кейтлин Ропер и главой Blumhouse Productions Джейсоном Блюмом. Последний известен как номинант на «Оскар» с лентами «Одержимость» и «Прочь» и соавтор телевизионной драмы «Обычное сердце» — обладателя премии Emmy.

