По достоверной информации «Фонтанки», ранним субботним утром, 19 декабря, в Северо-Западную транспортную прокуратуру пошло спецдонесение с пометкой «происшествия по личному составу». Цитируем:
«… сообщение помощника Сыктывкарской транспортной прокуратуры Соколова о том, что исполняющий обязанности Сыктывкарской транспортной прокуратуры Егоров Александр Васильевич, находясь в помещении Сыктывкарской транспортной прокуратуры, ударил по лицу помощника Сыктывкарской транспортной прокуратуры Давыденко. … В ходе мероприятий установлено, что 18 декабря 2020 года около 23:45 в помещении Сыктывкарской транспортной прокуратуры между ними возник словесный конфликт, в ходе которого Егоров ударил по лицу Давыденко… Выходила следственно-оперативная группа… Перспектива — направление материала в Следственный комитет».
Исходя из того, что прокурор Егоров заступил исполнять обязанности в четверг, 17 декабря, то как-то быстро он завершил карьеру. Но журналист «Фонтанки» узнал, что кроется за скупым текстом.
Если бы я писал книгу, то, конечно, назвал бы её в такт легенды о таинственном французском узнике — «Человек за железной маской». Лишь чуть изменив крен — «Прокурор за железной дверью». Увы, у автора есть минуты только на фельетон.
«Фонтанка» пообщалась с некоторыми участниками этого ночного шоу. Их воспоминания было записывать нелегко. Они постоянно прерывались на смех, комментарии, уводящие в сатирическую сторону, а порой собеседники буквально заливались милым ироничным хрюканьем.
Согласно их служебным слухам, сразу по приезде и вступлении в должность прокурор Егоров постановил поближе познакомиться с подчиненными. Так, на следующий же день, в субботу, было назначено обмывание этого во всех отношениях сыктывкарского события в кабинете прокуратуры на улице Советской, 69.
Нам трудно установить, после какой рюмки дискуссия заплыла за буйки. Но вскоре помощник прокурора Роман Давыденко не совсем понял, отчего он уже уволен, впрочем, как и некоторые другие.
Вы знаете, КОМИ — это вам не Северная столица. Там места таежные, до Мариинки не рукой подать, а люди видели многое. Так что коллега Давыденко что-то прямое и заявил петербургской номенклатуре. Прокурор Егоров решил поставить себя как грозного руководителя и вмазал собеседнику.
Пропустим звук падающей на пол посуды, сочную лексику, отлетающие стулья. Что-то происходило еще, и мизансцена закрутилась более оригинальным сюжетом. Егоров забежал в комнату, где по приказу хранится секретная документация, то есть в секретную комнату. И заперся изнутри.
Переполох привлек сначала внимание полицейских. Они не смогли пробиться в это спецпомещение. Прибывшее на помощь МЧС отказалось выламывать дверь. Комната-то непростая. Без представителей Федеральной службы безопасности ломать они отказались. Чекисты пришли на помощь.
Вот бы достать видео, как ФСБ, сидя на корточках перед замочной скважиной, убеждает прокурора Егорова выйти на волю, мол, не валяй дурака — сдавайся. Этот ролик перевернул бы повестку Интернета, взахлеб слушающего запись телефонного разговора Навального о его отравлении. Но видео нам только обещали.
Не переживайте, ФСБ Сыктывкара еще не тех доставала. Достала и прокурора Егорова. А так как об этом великолепии уже знали практически все силовики вокруг, то оставалось лишь беспощадно сообщать об инциденте в Следственный комитет, Республиканскую и Северо-Западную прокуратуру.
Что касается ньюсмейкера Егорова, то он ранее надзирал в Казани, потом в Тюмени, затем уже перевелся в Петербург. В принципе, шел по пятам за Северо-Западным транспортным прокурором Владимировым, кто также начинал в Казани, потом работал в Тюмени, а сегодня дислоцируется в Петербурге.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»