«… сообщение помощника Сыктывкарской транспортной прокуратуры Соколова о том, что исполняющий обязанности Сыктывкарской транспортной прокуратуры Егоров Александр Васильевич, находясь в помещении Сыктывкарской транспортной прокуратуры, ударил по лицу помощника Сыктывкарской транспортной прокуратуры Давыденко. … В ходе мероприятий установлено, что 18 декабря 2020 года около 23:45 в помещении Сыктывкарской транспортной прокуратуры между ними возник словесный конфликт, в ходе которого Егоров ударил по лицу Давыденко… Выходила следственно-оперативная группа… Перспектива — направление материала в Следственный комитет».

По достоверной информации «Фонтанки», ранним субботним утром, 19 декабря, в Северо-Западную транспортную прокуратуру пошло спецдонесение с пометкой «происшествия по личному составу». Цитируем:

Исходя из того, что прокурор Егоров заступил исполнять обязанности в четверг, 17 декабря, то как-то быстро он завершил карьеру. Но журналист «Фонтанки» узнал, что кроется за скупым текстом.



Если бы я писал книгу, то, конечно, назвал бы её в такт легенды о таинственном французском узнике — «Человек за железной маской». Лишь чуть изменив крен — «Прокурор за железной дверью». Увы, у автора есть минуты только на фельетон.



«Фонтанка» пообщалась с некоторыми участниками этого ночного шоу. Их воспоминания было записывать нелегко. Они постоянно прерывались на смех, комментарии, уводящие в сатирическую сторону, а порой собеседники буквально заливались милым ироничным хрюканьем.



Согласно их служебным слухам, сразу по приезде и вступлении в должность прокурор Егоров постановил поближе познакомиться с подчиненными. Так, на следующий же день, в субботу, было назначено обмывание этого во всех отношениях сыктывкарского события в кабинете прокуратуры на улице Советской, 69.



Нам трудно установить, после какой рюмки дискуссия заплыла за буйки. Но вскоре помощник прокурора Роман Давыденко не совсем понял, отчего он уже уволен, впрочем, как и некоторые другие.

