«Ну а чего такого-то?». Депутата-единоросса застали за распилом рельсов

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Утром 7 декабря в ломоносовскую полицию позвонил обеспокоенный местный житель. Он рассказал, что рядом с заброшенным ж/д переездом у форта Красная Горка неизвестные пилят рельсы. Прибывший наряд застал 40-летнего депутата Лебяженского поселения от "Единой России" Евгения Будаева и его товарища по имени Шамиль. Парочка как раз грузила распиленные рельсы в "Газель". Приведём выдержку из полицейского рапорта, он самодостаточен:

"На указанной машине тросом оттащили рельс длиной 25 метров марки Р-50 в лес, где распилили на куски газорезочным оборудованием — примерно по 1,5 метра каждый. Отрезав 8 кусков, загрузили данные куски рельсов в кузов. После чего продолжили пилить рельс. Нарезав ещё десять кусков...". В этот момент к ним и подъехал наряд.

Депутат Женя и друг Шамиль написали небольшие явки с повинной. Первый, правда, поначалу говорил, что безработный. Его коллеги рассказали, что человек он энергичный, имеет пилораму. 47news связался с народным избранником и спросил, что произошло. - Произошло недоразумение, меня подозревают в краже. Я рельсу себе забрать хотел. - Так это кража или нет? — уточнил 47news. , - Это так может выглядеть. Рельс бэушный и не принадлежит РЖД, он в лесу лежал и вообще использовался, наверное, для вагонеток в пекарне в форте. - Зачем вам рельс? - Мне нужно сделать подъездной путь к пилораме. Там 20 метров, мне не хватает одного куска. А люди увидели газорезочное оборудование и позвонили в полицию. Просто из-за уголка приваренного рельса в машину не влезала. - Вы не один были? - Конечно, вдвоём. - Всё равно, наверное, тяжело? -Ну а че такого-то? Один край приподнимаешь и заталкиваешь. - Всё-таки, как думаете, рельс же чей-то? - На самой платформе уже нет рельсов. Все разворовали. Как коршуны на эту дорогу. Это РЖД её бросило, не законсервировали. А транспортная полиция галочки себе зарабатывает, даже камеры поставили.

- Они вам так и сказали? - Я их спросил, как вы здесь оказались? Они говорят, мы ждём, когда кто-нибудь приходит воровать рельсы и приезжаем. Опера эти местные, — как показалось уже с обидой на такое вероломство заявил депутат. - Как-то комично выходит. - Для меня вовсе не комично. Во-первых, я день потерял, во-вторых, оборудование забрали. И рельс кстати тоже. - А на что вы рассчитывали? - Я рассчитывал на понимание. Забавно, но по данным 47news, наряд транспортной полиции ехал на вызов по другой заявке и тоже о краже рельсов, но неподалёку от депутатской работы. Теперь материалы идут в СК на транспорте — депутат это, как никак, спецсубъект. Виктор Смирнов, 47news