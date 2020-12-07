В Петербурге бывшего депутата Смехова приговорили за покушение на аферу на 45 млн. Исправляться он будет на свободе

О приговоре 7 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Дело Смехова слушал Смольнинский райсуд, бывшего народного избранника признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорили к четырём годам лишения свободы. Суд решил, что для исправления Смехова колония не обязательна, так что наказание он получил условное.

Покушение на мошенничество закончилось для бывшего главы петербургского отделения партии «За справедливость» и депутата МО «Купчино» Александра Смехова условным сроком. Он на свободе, но должен миллионы.

Также удовлетворён гражданский иск на 47,7 млн рублей. Столько, по версии следствия, на тот момент депутат просил за свои консультации, которые потребовались компании «ЦДС "Северная столица"». Фирма приобрела участок на Маршала Блюхера с планами построить жилой дом, но в 2017 году районная администрация предложила поменять функционал участка с жилой застройки на зону городских скоростных дорог.



В Комитете по градостроительству подсказали поискать помощи у депутата Смехова. Услуги человека с опытом сохранения функционала обошлись сначала в 5 млн, а потом ещё в 40 млн якобы для федерального чиновника.



Вливание финансов не спасло: участок «ЦДС "Северная столица"» остался в зоне городских скоростных дорог. Александра Смехова задержали в июле 2017 года во время передачи 150 тысяч евро, в целях обеспечения исполнения приговора были арестованы автомобиль BMW, 300 тысяч долларов США и 100 тысяч евро (117 тысяч долларов).