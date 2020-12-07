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В Петербурге бывшего депутата Смехова приговорили за покушение на аферу на 45 млн. Исправляться он будет на свободе

Покушение на мошенничество закончилось для бывшего главы петербургского отделения партии «За справедливость» и депутата МО «Купчино» Александра Смехова условным сроком. Он на свободе, но должен миллионы.

О приговоре 7 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов. Дело Смехова слушал Смольнинский райсуд, бывшего народного избранника признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорили к четырём годам лишения свободы. Суд решил, что для исправления Смехова колония не обязательна, так что наказание он получил условное.

Также удовлетворён гражданский иск на 47,7 млн рублей. Столько, по версии следствия, на тот момент депутат просил за свои консультации, которые потребовались компании «ЦДС "Северная столица"». Фирма приобрела участок на Маршала Блюхера с планами построить жилой дом, но в 2017 году районная администрация предложила поменять функционал участка с жилой застройки на зону городских скоростных дорог.

В Комитете по градостроительству подсказали поискать помощи у депутата Смехова. Услуги человека с опытом сохранения функционала обошлись сначала в 5 млн, а потом ещё в 40 млн якобы для федерального чиновника.

Вливание финансов не спасло: участок «ЦДС "Северная столица"» остался в зоне городских скоростных дорог. Александра Смехова задержали в июле 2017 года во время передачи 150 тысяч евро, в целях обеспечения исполнения приговора были арестованы автомобиль BMW, 300 тысяч долларов США и 100 тысяч евро (117 тысяч долларов).

Александр Смехов стал муниципальным депутатом в 2014 году, выиграв выборы как самовыдвиженец. В качестве основного места работы в информации для избиркома он тогда указал ООО «СлавСтройИнвест». В 2016 году вместе с партией «Парзас» (была создана для того, чтобы отнимать голоса у оппозиционной «Парнас») пытался избраться в депутаты ЗакСа, однако не прошел регистрацию. В официальной декларации указывал, что является генеральным директором ООО «Регион-Строй». По данным «Фонтанки», во время кампании Смехову помогали члены и сторонники «Единой России».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

chip1
Суд решил, что колония не обязательна, он же стаканчиками не кидал и долой царя не кричал) И потом, человека нужно понять и дать возможность исправиться, а кто то купит себе красивую шубку и новенькую машинку, би би)
260551481
Ничего, сколько верВолвочке не виться, а все одно всех скоро соберем на Колыме с вещами.
Antipode
Редкой порядочности депутат. Весь такой за справедливость, спойлер, да еще и порученец по темным делам ЕДРа. Помощник ЕДРа в делах, в которых даже ЕДРо боится запачкаться. Зато прошел все фильтры, избрался. Не случайно остался на свободе. Такие не тонут.
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