Набережночелнинский крановый завод, который с 2012 года поднимает производительность эротическими календарями, анонсировал выход нового сувенирного продукта. Ролик появился в Сети 4 декабря.
«Мы знаем, вы его ждете! Уже скоро, — сообщил представитель предприятия в соцсетях. — В этом году на его страницах хрупкие девушки появятся на фоне цехов тяжелого машиностроения. Нестандартный корпоративный презент уже стал нашей традицией — в этом году девушки разделись для календаря в 14-й раз, чтобы радовать вас весь следующий год!»
В этот раз, кажется, компания решила обойтись без откровенной обнажёнки и агрессивной сексуализации. В кадрах нет ни соблазнительного белья, ни голой груди. Всё относительно прилично — девушки в мокрых, рваных, растянутых майках и в комбинезонах позируют на фоне станков. Никого не обливают молоком, нет ярких париков и макияжа, всё очень натурально. Будет ли весь календарь таким, или создатели показали лишь часть бэкстейджа — пока неизвестно.