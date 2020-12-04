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Мокрые майки и выдающиеся формы. Вышел анонс знаменитого эротического календаря от Набережночелнинского кранового завода

Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани

Набережночелнинский крановый завод, который с 2012 года поднимает производительность эротическими календарями, анонсировал выход нового сувенирного продукта. Ролик появился в Сети 4 декабря.

«Мы знаем, вы его ждете! Уже скоро, — сообщил представитель предприятия в соцсетях. — В этом году на его страницах хрупкие девушки появятся на фоне цехов тяжелого машиностроения. Нестандартный корпоративный презент уже стал нашей традицией — в этом году девушки разделись для календаря в 14-й раз, чтобы радовать вас весь следующий год!»

Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани

В этот раз, кажется, компания решила обойтись без откровенной обнажёнки и агрессивной сексуализации. В кадрах нет ни соблазнительного белья, ни голой груди. Всё относительно прилично — девушки в мокрых, рваных, растянутых майках и в комбинезонах позируют на фоне станков. Никого не обливают молоком, нет ярких париков и макияжа, всё очень натурально. Будет ли весь календарь таким, или создатели показали лишь часть бэкстейджа — пока неизвестно.

Фото: Скриншот с видео группы «ВКонтакте/ВКазани Поймут» | Главное сообщество Казани
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

odpetrograd
Нормальный завод, это же не роботизированный конвеер, нормальная слесарная атмосфера.
Nationalverrater_2
Телки зачот, а от вида всего лишь фрагментов ЭТОГО облезлого завода и грязных станков -хочется блевануть. И это ещё не фотки их сортиров, хоздвора и раздевалок , и это еще живой завод. Ей , кельт Уася ! зацени - кэк мы встали с кален - назло бездуховникам
doorbal_
было лучше
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