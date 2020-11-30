«Это безответственно». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава прокомментировал выступление Басты в Петербурге

Проведение массовых мероприятий с большим числом зрителей недопустимо и они должны быть временно запрещены. Особенно, в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил 30 ноября заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Так эксперт прокомментировал новости о концертах Басты и группы «Чиж&Co» в Петербурге.



«Конечно, проведение каких-то массовых мероприятий с большим числом участников недопустимо. Это безответственно. Безответственно как со стороны их организаторов и самих артистов, так и со стороны тех, кто разрешает их проведение. И, конечно, со стороны зрителей — они должны понимать, какому риску подвергаются, посещая подобные мероприятия. Массовые мероприятия должны быть временно прекращены, особенно в регионах с высокой заболеваемостью», — сказал Брико радио Sputnik.