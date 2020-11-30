«Это безответственно». Главный внештатный эпидемиолог Минздрава прокомментировал выступление Басты в Петербурге

Проведение массовых мероприятий с большим числом зрителей недопустимо и они должны быть временно запрещены. Особенно, в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил 30 ноября заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Так эксперт прокомментировал новости о концертах Басты и группы «Чиж&Co» в Петербурге.
«Конечно, проведение каких-то массовых мероприятий с большим числом участников недопустимо. Это безответственно. Безответственно как со стороны их организаторов и самих артистов, так и со стороны тех, кто разрешает их проведение. И, конечно, со стороны зрителей — они должны понимать, какому риску подвергаются, посещая подобные мероприятия. Массовые мероприятия должны быть временно прекращены, особенно в регионах с высокой заболеваемостью», — сказал Брико радио Sputnik.
Он отметил, что необходимо физически дистанцироваться в период пандемии, особенно в Петербурге, где осенью заболевших «во много раз больше», чем весной, когда «все было закрыто».
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео из Ледового дворца с концерта Басты. Мероприятие должно было пройти с соблюдением всех «коронавирусных» ограничений, но камера показала множество людей без масок и несоблюдение социальной дистанции. После этого Ледовый дворец начал отменять и переносить концерты.
Смольный пообещал пересмотреть фото с концерта Басты, хотя в первый раз нарушений не выявил.
С 14 ноября в городе введены дополнительные требования к допуску посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. Все мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Петербурга. Количество посетителей в зале может быть не более 50% от числа зрительских мест.