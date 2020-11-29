СК возбудил уголовное дело после смерти петербурженки, которая не дождалась скорой помощи

Мать умершей в первую волну петербурженки Марии Симоновой добилась возбуждения уголовного дела. Ее дочь погибла, не дождавшись скорой помощи.
Ольга Симонова 29 ноября рассказала «Фонтанке», что дело было возбуждено еще месяц назад, но узнала она об этом на днях, когда получила письмо из ГСУ по Санкт-Петербургу. Делом по статье о неоказании медицинской помощи, повлекшем смерть (124 УК РФ), занимается следственное управление по Калининскому району. Мать Марии Симоновой намерена добиться личного приема руководства петербургского следкома и следить за ходом расследования. «Мой муж умер в конце октября от инфаркта, не смог пережить смерть доченьки, — рассказала Ольга Симонова. — Я приду в себя и буду плотно заниматься делом дочери».
30-летняя Мария Симонова скончалась у себя дома после того, как несколько раз звонила в скорую и сообщила близким, что бригада к ней не приехала. Экспертиза назвала причинами смерти застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинтерстициальный нефрит. Позднее в распоряжении 47news оказалась аудиозапись разговора Марии Симоновой с диспетчером, из которой следует, что девушке предлагали госпитализацию, но ехать в стационар она отказалась.